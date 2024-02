HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA O ZAHTJEVIMA KOJE SU PROSLIJEDILI VLADI Jakovljević: "Želimo poboljšati materijalni status umirovljenika"

Predsjednik županijske organizacije Hrvatske strane umirovljenika Splitsko-dalmatinske županije Branko Jakovljević danas je na Prokurativama prezentirao ciljeve i planove koje je HSU uputila Vladi RH i nadležnim ministarstvima za poboljšanje standarda umirovljenika.

"Uputili smo naše zahtjeve u materijalnom smislu, no ne baziramo se samo na materijalnim dobrima koje će dobiti umirovljenici povećanjem mirovina. Postoje i drugi programi koji bi umanjili socijalnu isključivost te kategorije ljudi", rekao je.

"Svjesni smo u ovo predizborno vrijeme, u godini izbora, da sindikati državnih i javnih službenika ultimativno postavljaju zahtjeve Vladi RH. Vjerojatno će biti i ostvareno. Umirovljenici su kategorija koji nemaju nikakav ultimatum postaviti. Ne znače im štrajkovi ništa, prosvjedi o tom potom... HSU je sa konkretnim prijedlozima išla Vladi", rekao je Jakovljević.

Radi se, naime, o prijedlogu Hrvatske stranke umirovljenika za povećanje mirovine u četverogodišnjem ciklusu. Prijedlozi su predani, i pitanje je hoće li ih prihvatiti.

"Ističući potrebu za poboljšanje materijalnog statusa korisnika mirovina, na prvom mjestu ističemo naš realni i prihvatljiv plan koji uključuje povećavanje mirovine u četverogodišnjem ciklusu. Nova Vlada bi u četiri godine trebala povesti računa o povećanju mirovina. Ovdje ne govorimo o usklađenju mirovina, već povećanju u startovima", nastavlja.

Njihov prijedlog bi bio da to povećanje bude od 4.5 do 5% u četverogodišnjem mandatu, što bi ispalo oko 17-20% povećanja mirovine.

"Smatramo da će nam to uvažiti. Nadalje, imamo sada polugodišnje usklađivanje mirovina. Mislim da bi bilo korektnije da usklađivanje mirovina bude kvartalno. Svakih šest mjeseci pada vrijednost novca, tako da je naš drugi prijedlog kvartalno usklađivanje", nastavio je Jakovljević.

"U početku je započeto 50/50, takozvanom švicarskom formulom. Međutim, danas je taj odnos 70/30 prema povoljnijem parametru. Od 1. travnja je 85/15. Predlažemo da se taj način u potpunosti izmijeni, te da u potpunosti prati porast bruto plaće, što mislimo da bi bilo korektnije nego ovakav izračun. Taj izračun bi se trebao zakonski regulirati", objasnio je.

Linearno usklađivanje mirovina

"Nadalje, HSU u konačnici ima prijedlog linearnog usklađivanja mirovina - govorim o usklađivanju dok je inflacija u većem obliku. Ne radi se o povećanju, nego linearnom usklađivanju. Uvijek će postojati te razlike, linearno usklađivanje je socijalno prihvatljivo", kazao je.

"Pokazuju se razne statistike, no koliko te statistike mogu pomoći najugroženijima, umirovljenicima? Ja sam prije neki dan u razgovoru s gospodom koja se bavi problemima umirovljenika, i došao do informacije da je 650 tisuća umirovljenika u jednoj kategoriji prihod u prosjeku 270 eura. 700 tisuća umirovljenika je primilo jednokratnu novčanu pomoć. To govori o materijalnom statusu umirovljenika", naglasio je Jakovljević.

"Jasno je. U zadnje dvije godine se pojavio problem umirovljenika. Ako je politička opcija koja će zaista zastupati interese umirovljenika, bez lažnih obećanja, da ćete dobiti 50 ili 200 eura. To su priče za malu djecu. Imamo kategoriju više od milijun ljudi koji bi imali interes od toga", kaže.

"Dodatak bi bio takozvana trinaesta mirovina, no imamo prijedloge Vlade da bi to bilo 5 eura po godini mirovinskoga staža. Još ne znamo što će biti od toga, moramo vidjeti detalje. Kad to bude, bit će", rekao je.

Na pitanje o tome misli li da je ministar Plenković 'izvarao umirovljenike' odgovorio je: "Ja ne kažem da je itko izvarao umirovljenike. Vidimo i sad da umirovljenici dobivaju pomoći, novčane pomoći, kroz socijalne programe... Je li to samo trenutak pomoći ili će se nastaviti je pitanje."

"Nikad ne možemo biti zadovoljni ukoliko imamo kategoriju ljudi koje zovemo umirovljenicima. 650 tisuća umirovljenika primaju socijalne naknade. Možemo li biti zadovoljni? Nikad neće netko ispraviti sve nepravde, ne možemo pričati o tome da će svi imati bajan život, to nitko nije uspio niti ćemo mi uspjeti. Mi samo želimo poboljšati materijalni status umirovljenika. Ako taj čovjek ima 270, 300 eura, daj mu neki razuman iznos koji će vidno poboljšati njegovo stanje", naglašava Jakovljević.

"Treba se ići naprijed i vidjeti što se može napraviti za buduće umirovljenike, za mlade ljude koji će biti umirovljenici, da ne dovedemo te ljude u situaciju u kojoj se nalazi jedna velika većina današnjih umirovljenika", poručuje.