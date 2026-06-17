Hrvatska slavi platinu na Decanteru: Dalmatinska vinarija Markus s Pepejuhom osvojila svjetski vrh

Vinarija Markus osvojila je platinastu medalju na Decanter World Wine Awards 2026 za vino Pepejuh, plavac mali berbe 2019. s položaja Dingač. S osvojenih 97 bodova, Pepejuh je uvršten među najbolje ocijenjena vina svijeta te je ujedno jedino hrvatsko crno vino koje je ove godine osvojilo platinastu medalju.

Decanter World Wine Awards najveće je i najutjecajnije svjetsko ocjenjivanje vina te jedan od najrelevantnijih pokazatelja kvalitete u globalnoj vinskoj industriji. Na ovogodišnjem, 23. izdanju natjecanja, gotovo 17.000 vina iz cijelog svijeta ocjenjivalo je 245 vodećih vinskih stručnjaka iz 35 zemalja, među kojima 24 Master Sommeliera i 63 Mastera of Wine.

Sva vina ocjenjuju se metodom slijepog kušanja, bez informacija o proizvođaču, podrijetlu ili cijeni, kroz višekružni sustav provjere i ponovnog kušanja. Platinasta medalja dodjeljuje se isključivo vinima ocijenjenima s 97 i više bodova te predstavlja drugi najviši rang natjecanja, odmah iza titule Best in Show.

Markusov Pepejuh 2019. jedino je hrvatsko crno vino u tom elitnom društvu, što ovaj rezultat čini posebno značajnim za dalmatinsko vinarstvo i plavac mali, najprepoznatljiviju hrvatsku autohtonu crnu sortu.

Pepejuh je suho crveno vino proizvedeno od plavca malog s Dingača, jednog od najcjenjenijih hrvatskih vinogradarskih položaja. Riječ je o limitiranoj seriji od 2.600 boca berbe 2019., s 14,5 posto alkohola.

Vino je duboke, gotovo ljubičaste boje, s aromama kupine i šljive te notama sušenog mediteranskog bilja, tamne čokolade i prženih zrna kave. Karakteriziraju ga puno tijelo, zreli tanini i dug, postojan završetak. Nastalo je nakon 48 sati hladne maceracije i sedmodnevne fermentacije uz maceraciju, a dozrijevalo je 18 mjeseci u bačvama od francuskog hrasta.

Posebnu vrijednost ovom priznanju daje činjenica da Pepejuh berbe 2019. potječe iz razdoblja kada je Markus još djelovao kao mala, kultna "garažna" vinarija, prije nego što je 2022. godine započeo novi investicijski ciklus pod vodstvom obitelji Young.

"Pepejuh berbe 2019. nastao je u vremenu kada smo radili u malim količinama, gotovo ručno, vjerujući u potencijal plavca s Dingača. Platina na Decanteru, godinama poslije, potvrda je da se strpljenje i poštovanje prema sorti i položaju isplate. Ovo priznanje pripada i terroiru, i svima koji su tom vinu dali svoje ruke i vrijeme", rekla je Ivona Jeličić, enologinja koja stoji iza vinifikacije Pepejuha.

Pod vodstvom vlasnika Roberta Younga te enološkog tima Slavena i Ivone Jeličić, Markus je u posljednjih nekoliko godina prerastao u jednog od predvodnika hrvatskog premium vinarstva. Ulaganja su obuhvatila izgradnju suvremene vinarije u Kaštelima te podizanje vlastitih vinograda.

Posebno mjesto u toj priči ima Šolta, gdje je Markus na južnim padinama otoka zasadio autohtone dalmatinske i hrvatske sorte, među kojima su pošip, grk, dobričić, babić, crljenak i maraština, dijelom na starohrvatski račvasti uzgojni oblik. Prošle je godine ondje obavljena prva berba nakon više od sedam desetljeća.

Do pune zrelosti novih nasada Markus vina proizvodi od pažljivo odabranog grožđa s vrhunskih dalmatinskih položaja, od Pelješca i Korčule do Primoštena, Nadina i Kaštela.

"U novom Markusu prvi put smo osjetili potpunu slobodu u stvaranju vina, od izbora položaja do zadnjeg detalja u podrumu. Šolta je za nas dugoročni projekt i povratak vinogradarstva ondje gdje desetljećima nije bilo ozbiljnog uzgoja. Platina na Decanteru pokazuje da spoj autohtonih sorti, dalmatinskog terroira i svjetskih standarda proizvodnje daje rezultat na najvišoj razini", rekao je Slaven Jeličić, enolog Markusa.

Portfelj Markusa danas čini osam etiketa, jedan rosé, dva bijela i pet crnih vina, među kojima je i Franz Ferdinand, jedno od najskupljih hrvatskih vina. Uz proizvodnju vina, vinarija je u splitskom Varošu otvorila Markus Wine & Tasting Room, kušaonicu i vinski bar posvećen promociji dalmatinskih vina i vinske kulture.

Inače, ime Pepejuh dolazi iz pelješkog narječja i označava poskoka, zmiju koja se često može vidjeti uz vinograde Dingača, a u narodnoj predaji smatra se njihovim zaštitnikom.

Platina na Decanteru potvrda je smjera kojim Markus razvija svoj vinski identitet, kroz spoj dalmatinskog terroira, autohtonih sorti i najviših standarda proizvodnje. Za hrvatsko vinarstvo ovo priznanje predstavlja dodatnu potvrdu da domaća vina mogu ravnopravno konkurirati najboljim svjetskim etiketama.