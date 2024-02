HRVATSKA POBIJEDILA SRBIJU Barakude se plasirale u polufinale SP-a u Dohi

Hrvatska vaterpolska reprezentacija rezultatom 15:13 pobijedila je Srbiju u četvrtfinalu i plasirala se u polufinale SP-a u Dohi. Za finale će igrati protiv boljeg iz susreta Mađarske i Francuske.

Marko Bijač je skupio 10 obrana, a Loren Fatović je zabio četiri gola. Igrača više smo imali odličnih 10-13.

U prvom četvrtfinalnom susretu europski prvaci iz Zagreba Španjolci pobijedili su reprezentaciju Crne Gore s 15:12 (5:2, 3:5, 5:0, 2:5), a potom je Italija s 11:10 u drami prošla Grčku, javlja HRT.

HRVATSKA - SRBIJA 15:13 (4:4, 5:5, 2:1 , 5:3)

[ČETVRTA ČETVRTINA]

Harkov treći put osvaja prvu loptu, no naš prvi napad bez gola. Isključeni su Lončar i Rašović, obostrano isključenje. Srbija je dobila isključenje i Strahinja Rašović je u napadu pet na četiri precizan za 11:11. Fantastičan gol Marka Žuvele, njegov treći, a prvi na postavljenu obranu Srbije! Važan gol, postignut u zadnjim trenucima našeg napada!

Izborili smo 11. igrača više, ali Mandić blokira udarac Burića. Imali smo sedam realiziranih igrača više zaredom, sad je niz završio. Sad Strahinja Rašović koristzi 14. srpskog igrača više za 10. izjednačenje! Četiri i pol minute do kraja! Na drugoj je strani isključen Ranđelović, njegovo treće isključenje, a Loren Fatović zabija sjajan gol za 13:12!

Bijač brani Rašoviću, njegov drugi obranjeni peterac i ukupno osma obrana! Hrvatska ostaje u vodstvu, novi napad Srbije s igračem više, a Rašović promašuje! Imamo napad i šansu za dva gola prednosti! Do kraja 2:40 minuta! Izborili smo 13. igrača više, Tucak zove minutu odmora, do kraja 2:10 minuta. Pogodak bi nas doveo iznimno blizu pobjede!

Marinić Kragić asistira Buriću, koji s dva metra pogađa za 14:12! Njegov treći gol, a do kraja 1:50 minuta!

Obranili smo se, ali onda Fatović puca pored gola, Srbi imaju napad, ali vrijeme curi, imamo dva gola prednosti. Srpski izbornik zove minutu odmora 1:07 minuta do kraja!

Potom čudna situacija, sudac pregledava snimku događa od prije 40 sekundi i naknadno sudi prekršaj Mandića, pa Hrvatska ima peterac, a vrijeme se vraća unazad pa je do kraja 1:39 minuta. Odluka u našu korist, ali čudna. Peterac koristi Loren Fatović i vodimo 15:12! To je bio njegov četvrti gol.

Nikola Lukić smanjuje na 15:13, no mi imamo igrača više i dalje zbog oštrog prerkšaja Mandića. Bijač upisuje 10. obranu protiv šuta Rašovića, to je sad to, pobjeda je tu!

[TREĆA ČETVRTINA]

Harkov osvaja prvu loptu i krećemo u napad, Harkov asistira Vrljiću na centru, ali nema prekršaja. Potom kontrafaul Mandića na Mariniću Kragiću i imamo novu priliku, ali nismo ni nju dobro odigrali. Potom je Jakšić izborio isključenje Vrljića, kojeg smo obranili. Harkov je vrtio i vrtio i vrtio i onda krenuo u pokušaj asistencije umjesto da puca. Ni Srbija ne koristi svog osmog igrača više. Opet napadamo mi, sad s krila pokušava Fatović, brani Filipović. Promašuje na drugoj strani Rašović.

Lončar je izborio igrača više, a nakon tri minute bez pogotka Ivica Tucak zove sad minutu odmora. Bilo je to korisno, 3:50 do kraja treće četvrtine Žuvela nas svojim drugim golom odvodi na 10:9!

Biljaka je skrivio peterac, no Marko Bijač skida Mandiću! Njegova šesta obrana! Nažalost, Srbi izjednačavaju na 10:10 s igračem više minutu i pol do kraja četvrtine. Imamo i mi igrača više, iz kuta ga koristi Fatović (11:10). Igrača više dosad imamo realizaciju 8-10! Bijač brani Jakšiću i imamo zadnji napad, no Fatović je malo neprecizan na kraju.

[DRUGA ČETVRTINA] Srbi imaju prvi napad, ne koriste ga, mi imamo kontru, Marinić Kragić lijepo je uposlio Fatovića, koji, nažalost, puca pored gola. Srbija ima petog igrača više i Đorđe Vućinić ga koristi za pvo vodstvo (4:5). Luka Lončar produžuje na vratnici u gol, pa i mi koristimo igrača više (5:5). Srbi rade prekršaj u napadu, a onda u našem napadu prejako baca loptu Vukičević u pokušaju dodavanja na centra. Potom Nikola Jakšić zabija za novo vodstvo Srbije. Srbi ne koriste igrača više, ali imaju nov napad, Jakšić vrti, nitko ga ne blokira, a on koristi prostor za vodstvo 5:7. Loren Fatović zabija važan gol da zadržimo priključak. Naši mijenjaju obranu i zbunjuju Srbiju, Vučinić je potom isključen i imamo šestog igrača više, koristi ga Burić i zabija za 7:7! Srpski centar Nemanja Ubović očigledno radi prekršaj na Lončaru i potom zabija za 7:8, "poludio" je Ivica Tucak. Franko Lazić iz teške pozicije sjajno "provlači" loptu u kut za 8:8. Suci provjeravaju je li zabio pravovremeno i na kraju priznaju gol. Žuvela 52 sekunde do poluvremena radi prekršaj za peterac, realizira ga Mandić (8:9). Imamo osmog igrača više na kraju, Burić zabija iz blizine za 9:9. [PRVA ČETVRTINA] Harkov je osvojio loptu i Hrvatska je krenula u prvi napad, dobili smo igrača više, kojega je izvana za vodstvo 1:0 iskoristio Marko Žuvela! Na drugoj strani dvaput nas s igračem manje "vadi" Marko Bijač s dvije sjajne obrane. Nažalost, s istekom napada, kad se naš igrač već vratio u igru, Mandić izjednačava na 1:1. Vrlo je brzo Josip Vrljić izborio peterac, kojeg samouvjerenim šutom koristi Jerko Marinić Kragić (2:1). Nažalost, isti igrač puca u blok u sljedećem napadu s igračem više, a onda je isključen za igrača više Srbije, no Bijač upisuje već treću obranu. Konstantin Harkov nakon brzoe polukontre pogađa za 3:1 vodstvo Barakuda! Nemanja Vico smanjuje na 3:2 3:45 minuta do kraja prve četvrtine. Hrvatski pekršaj u napadu. Drugo isključenje zaradio je na drugoj strani Kržić, a onda Ranđelović izjednačava na 3:3. Bio je to prvi iskorišteni igrač više Srbije. Harkov s krila lijepo pogađa u kut za 4:3, bio je to gol u napadu šest na šest. Obranili smo se, no onda s igračem više Franko Lazić trese okvir gola. Strahinja Rašović dvije sekunde do kraja prve dionice s igračem više pogađa za 4:4.