HRVATSKA PJEVAČICA NOMINACIJE ZA PORINA PROSLAVILA U SPLITU: "Grad koji me asocira na moje prve dodjele..."

Naša pjevačica i prošlogodišnja predstavnica na Eurosongu Mia Dimšić nominacije za nagradu Porin proslavila je baš u Splitu.

"Monologue je nominiran za album godine, a proslavit ću, igrom slučaja, u gradu koji me od milijun stvari uvijek prvo asocira na moje prve dodjele Porin. Uz to, Neno Belan i ja smo nominirani za najbolju vokalnu suradnju pa je još više simbolično što to slavimo na njegovom valentinovskom koncertu u HNK Split", podijelila je pjevačica na svojim društvenim mrežama.

Monologue, novi album i prvi na engleskom jeziku, Mia Dimšić objavila je na svoj rođendan 7. studenog.

"‘Monologue’ je moj prvi album na engleskom i ostvarenje velikog sna. Sve pjesme na njemu nastale su u posljednje dvije godine, ali u mojoj mašti on postoji puno, puno duže. ‘Monologue’ je ime dobio po svojoj prvoj i zadnjoj pjesmi, ali i ideji da je svaka pjesma koju napišem djelić mog neprestanog unutarnjeg monologa. On je ponekad tužan i destruktivan, ponekad euforičan i naivan, ponekad nešto sasvim stoto, ali na kraju dana, samo mi je važno da je iskren. Nadam se da će to osjetiti i slušatelji", kazala je o albumu za Croatia Records.