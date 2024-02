HRVATSKA OBITELJ BILA STRAH I TREPET U DANSKOJ Pljačkali su starije ljude, vezali ih i tukli

Osuđenica je 2. veljače 2024. puštena na uvjetni otpust te povlači potvrdu kojom traži priznanje presude i izvršenje kazne zatvora.

Napisali su to predstavnici danskog pravosuđa Županijskom sudu u Zagrebu prije desetak dana u kojem su ih obavijestili da se 56-godišnja Hrvatica LJ. M. nalazi na slobodi. Prema tome niti hrvatske vlasti protiv nje neće postupati ako je Danci, kako su obećali, protjeraju nazad u Lijepu našu, piše 24sata.

Naime, ta žena, njezin suprug S. K. (53), sinovi T. M. (28) i B. M. (25) te obiteljski prijatelj I. G. (42) bili su od 2015. do uhićenja 2017. pravi strah i trepet u Danskoj. Pljačkali su uglavnom starije ljude, neke su vezali i tukli, lomili im prste te prijetili odsijecanjem genitalija. Uz sebe su imali oružje, a kao glavne organizatore zločina istražitelji su obilježili upravo bračni par.

Nakon uhićenja, u pritvoru su bili sve do presude 2019. kad su ih strpali u zatvor. Sinovi su, zbog nasilja, dobili više kazne od 15 godina zatvora, a roditelji su kažnjeni s 12 godina iza rešetaka. Pomoćnik je dobio osam godina zatvora kazne te su im rekli kako će ih po izvršenju sve protjerati nazad.

Veliki interes javnosti

Kako doznajemo, 56-godišnjakinja je tijekom služenja kazne predala zahtjev da ju prebace u Hrvatsku. Tražila je i obnovu postupka, no to je sud odbio. S obzirom na to da je na uvjetnoj slobodi, zasad nije poznato smije li uopće napustiti zemlju do 2029.

Podsjetimo, njihovo suđenje je izazvao veliki interes javnosti. Bio je to najopsežniji slučaj pljački na kojem su radili njihovi istražitelji, piše 24sata.

- Pljačke nose pečat velike bezobzirnosti. Žrtve su bile vezane trakama i začepljena su im usta tako da su teško mogle disati. Jedina dobra stvar, koja se može reći o ovim slučajevima je, da nisu završili kao slučajevi ubojstva. No vjerojatno je veća sreća nego krivnja optuženih što ovdje nitko nije izgubio život - rekla je tužiteljica, piše Extra Bladet. Za to su zaslužni prijatelji i članovi obitelji, koji su ljude našli vezane i u lošem stanju.

Svi osim prijatelja obitelji su porekli krivnju. Prije nego što su se porotnici i suci povukli da odluče o kazni, najstariji sin preuzeo je riječ i prozvao pravosuđe za zločin.

- Ovo što se sada dogodilo i učinjeno mojoj obitelji je čista diskriminacija. Da sam nekoga ubio, dobio bih 12 godina zatvora - rekao je mladić.