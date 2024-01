HRVATSKA NAKON DRAME IZGUBILA U FINALU EUROPSKOG PRVENSTVA Španjolci pobijedili Barakude i okrunili se naslovom prvaka Europe

Španjolska je prvak Europe u vaterpolu.

Kakav fijasko naših Barakuda!

Hrvatska - Španjolska 10-11.

Po četvrtinama: 5-3, 2-3, 3-2, 0-3.

U Zagrebu se odigrala finalna utakmica Europskog prvenstva u vaterpolu, na zagrebačkom plivalištu Mladosti Hrvatska i Španjolska odigrale su 10-11.

Bijač i Bukić nisu uspjeli sa Hrvatskom do zlata, jeftino smo prokockali vodstvo i dobru igru.

Bilo je to još jedno veliko finale, ovoga puta između dvije reprezentacije koje spadaju u vrh svjetskog vaterpola. Hrvatska je pokazala više, odigrali smo sjajno, veličanstveno, naročito prve tri četvrtine koju smo završili prednošću 10-8. Sjajno je pogađao Bukić, sjajno smo odigrali obranu, bili agresivni i koncentrirani. Plivalište na Savi bilo je u znaku kockastih kapica koje su u svom četvrtom euro finalu tražile svoje treće zlato. A onda 0-3 u zadnjoj četvrtini.

Prvu smo četvrtinu dobili, drugu izgubili, u trećoj se vratili na stazu pobjednika. Tako se barem činilo. Nije to bila laka bitka, ali naš kapetan Marko Bijač vodio je obranama našu vrstu do pobjede, ali nismo uspjeli. Kada je najviše trebalo, kada se lomio rezultat Bijač skida zicer Granadosa, vodi nas do pobjede. Došli su Španjolci blizu, smanjili na minus jedan, nakon dva naša uzastopna pogotka isto toliko zabijaju i Španjolci. Bilo je neriješeno 10-10. Šrauba Granadosa za jedanaesti pogodak Španjolaca znači da nismo osvojili zlato. da smo poklekli, da nismo osvojili zlato. Šteta zbog svega. Imalo smo zlato u ruci.