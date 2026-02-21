Hrvatska na svjetske prvake s 15 odabranih: Šarić ponovno u kadru za Njemačku

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis od 15 igrača za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Njemačke, a među pozvanima je i Dario Šarić.

Šarić (32) je bez kluba od 9. veljače, nakon što je u kratkom razdoblju promijenio nekoliko NBA momčadi. Iz Sacramento Kingsa prešao je u Chicago Bullse, potom u Detroit Pistonse, koji su ga na kraju otpustili.

Hrvatska će 27. veljače u Zagrebu od 20 sati ugostiti aktualnog svjetskog prvaka Njemačku, a dvije reprezentacije ponovno će se sastati dva dana kasnije u Bonnu, u susretima trećeg i četvrtog kola skupine E. U srpnju slijedi gostovanje na Cipru te domaća utakmica protiv Izraela.

Hrvatska je kvalifikacije otvorila s dvije pobjede, protiv Cipra i Izraela, te ima maksimalan učinak. Tri najbolje reprezentacije iz skupine izborit će plasman u sljedeći krug, gdje će se spojiti s tri vodeće momčadi iz skupine F – Poljskom, Nizozemskom, Latvijom i Austrijom – uz prijenos rezultata iz prve faze natjecanja.

Reprezentacija će se za ove susrete pripremati u Opatiji.

Popis igrača: Roko Badžim, Luka Božić, Danko Branković, Mateo Drežnjak, Goran Filipović, Lovro Gnjidić, Antonio Jordano, Dominik Mavra, Toni Nakić, Roko Prkačin, Krešimir Radovčić, Michael Ružić, Jaleen Smith, Dario Šarić i David Škara.