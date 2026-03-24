Hrvatska glumica (49) objavila nove slike s 23-godišnjim suprugom

49-godišnja glumica Petra Dugandžić na Instagramu je podijelila nove fotografije sa svojim suprugom, 26 godina mlađim nigerijskim nogometašem Makom Nobleom.

Fotografije su snimljene u Zagrebu, tijekom Festivala svjetla, a par je pozirao nasmiješen i opušten.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, Petra i Mak vjenčali su se 2024. godine, a upoznali su se u Africi. Glumica je ranije ispričala kako je razmišljala o ostanku na tom kontinentu, dok je Mak želio život u Europi. Nakon što mu je istekla viza, morao se vratiti u Nigeriju, no par nije odustao od veze te su se odlučili na brak.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Petra Dugandzic Noble (@5ranoble)

"On se o svemu raspitao kod sebe, ja u Hrvatskoj i nakon toga sam otišla u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. On mi je nešto dirljivo napisao, na što sam iz zezancije dobacila 'daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?' pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.'

Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala 'nigerijskog oca', koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe", opisala je glumica.