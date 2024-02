Hrvatska doznala protivnike u skupini Lige nacija

Hrvatska reprezentacija doznala je protivnike u grupnoj fazi Lige nacija. To su Portugal, Poljska i Škotska. Hrvatska, koja je prošle godine izgubila u finalu ovog natjecanja, bila je nositelj u ždrijebu. Iako je iz druge jakosne skupine dobila vjerojatno najtežeg protivnika, u trećem potu je izbjegla Francusku i Njemačku. Neće biti ništa ni od dvoboja s Bosnom i Hercegovinom ili Srbijom, koje su bile u četvrtoj jakosnoj skupini.

Nogometaši Zlatka Dalića dosad su se u Ligi nacija susreli samo s jednom od ove tri reprezentacije. U sezoni 2020./21. bili su u skupini s Portugalom, koji je u oba susreta bio uspješniji. U Portu je pobijedio 4:1, a na Poljudu 3:2, piše Index.

Grupna faza Lige nacija igrat će se od 5. rujna do 19. studenog, nokaut-faza od 20. do 25. ožujka, a završnica od 4. do 8. lipnja uz veliku promjenu. Dosad su na završni turnir išli samo pobjednici skupina lige A, a od ove sezone igra se nokaut-faza u koju idu prve dvije momčadi iz svake skupine.

Četvrtfinalni susreti igrat će se na dvije utakmice od 20. do 25. ožujka pa će u ionako natrpani raspored igračima biti ugurane još dvije utakmice. Ukratko, reprezentacija koja osvoji natjecanje odigrat će ukupno deset utakmica, piše Index.

Liga nacija će ove sezone biti i direktno vezana za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. U dodatne kvalifikacije UEFA-e za SP 2026. godine ići će 12 drugoplasiranih reprezentacija iz kvalifikacija te četiri najbolje rangirane momčadi iz Lige nacija koje nisu osigurale plasman kroz kvalifikacije.