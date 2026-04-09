Hrvatska će imati suca na Svjetskom prvenstvu, evo tko je on

FIFA je objavila popis sudaca za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a vijesti za hrvatski nogomet nisu osobito ohrabrujuće. Iako će Hrvatska imati svog predstavnika na turniru, ni ovaj put neće imati glavnog suca na terenu.

Na listi se našao iskusni hrvatski sudac Ivan Bebek, no njegova uloga bit će vezana uz VAR tehnologiju. Bebek je, naime, uvršten među 30 video sudaca koji će pomagati u donošenju odluka, dok neće dijeliti pravdu kao glavni sudac na utakmicama.

Za predstojeće Svjetsko prvenstvo odabrana su ukupno 53 glavna suca i 89 pomoćnih sudaca, što dodatno naglašava činjenicu da Hrvatska i dalje nema predstavnika među sucima koji vode utakmice na najvećoj svjetskoj pozornici.

Time se nastavlja dugogodišnji niz bez hrvatskog glavnog suca na svjetskim prvenstvima. Posljednji koji je imao tu čast bio je Damir Matovinović, koji je 1982. godine u Španjolskoj sudio susret između Brazila i Novog Zelanda, završen pobjedom Brazila 4:0.