Hrvatica s Islanda: 'Ljudi na erupciju gledaju kao na event, sve opušteno'

Situacija se tijekom noći već krenula smirivati, najgore je bilo prvih par sati, ispričala nam je Klara. Ona živi u gradu Akranesu, blizu Reykjavika, a otkrila nam je kakvo je stanje nakon vulkanske erupcije sjeverno od ribarskog mjesta Grindavika, piše 24 sata.

Stanovništvo se za erupciju dugo pripremalo, a 4000 ljudi evakuirano je još u studenom.

- Atmosfera je vrlo opuštena od početka pa sve do sada, ljudi čak puno ni ne pričaju o tome, jedino što ih brine je to da se ne zaustavi zračni promet - dodala je Klara.

Kako kaže, institucije sve imaju pod kontrolom. Grindavik je jedino naseljeno područje u blizini vulkana.

- Jedino što bi me rastužilo je to da vulkan uništio grad i Blue Lagoon, turističku atrakciju. Ipak, ljudi ovdje to doživljavaju kao neku vrstu eventa - istaknula je.

Širio se tijekom noći

Rascjep se proširio tijekom noći i do ranog jutra narastao na oko četiri kilometra, tvrdi vulkanolog Ármann Höskuldsson. Pukotina je i višestruko duža nego one u erupcijama na poluotoku Reykjanesu posljednjih godina.

Ritam izlijevanja lave također je mnogo brži, s oko 100 do 200 prostornih metara po sekundi.

Höskuldsson je za islandsku radio postaju RÚV rekao kako procjenjuje da bi erupcija mogla trajati između sedam i 10 dana.