Hrvat otišao u Beograd pa ostao zatečen: "Ovo još nisam doživio"

“Ovako nešto stvarno još nisam doživio”, napisao je Zagrepčanin koji je nedavno došao u Beograd i ostao više nego zatečen ponašanjem Srba – i to pozitivno.

Nakon što se uputio u glavni grad Srbije kako bi kupio automobil, neimenovani Hrvat ostao je šokiran kada ga je srpska obitelj dočekala kao prvorođenca. Kako je objasnio, dočekan je s kavom, kolačima i predjelima, a ispraćen je u još gostoljubivijem stilu. Zbog svog iskustva, kaže, nema većih domaćina od Srba, prenosi Kurir.

"Došao sam prije nekoliko mjeseci iz Hrvatske u Beograd da kupim auto. Dogovor je bio doći pogledati auto i kupiti ili ne kupiti. Došao sam oko 12. Ljudi su me dočekali s kavom, kolačima, platom sa više vrsta šunki i sireva. Stvarno smo se ispričali i ljudi su prefini, nisam ni primijetio ton mržnje prema meni jer sam Hrvat (nije bilo zbog toga što ja kupujem auto a oni dobivaju novac).Nakon što smo malo pojeli, provozao sam se i odlučio kupiti auto. Nakon što sam mu dao novac, on mi je dao sve potrebne dokumente i ključeve, morao sam ostati duže jer je njegova žena pripremila ručak za sve, a da ja nisam ni znao. Nakon ručka polako se vraćam u Zagreb.

Ovako nešto stvarno nisam doživio ovdje u Hrvatskoj. Komšije, najbolji ste i nema vam ravnih!!!", napisao je.

"Okreni se, svi smo mi ljudi na kraju dana"

Koliko generalno nema mržnje između Srba i Hrvata govore i komentari koji su se našli ispod ove objave.

“Izvjesni Hrvat koji je sa mnom bio na koncertu mislio je da će ga pojesti kanibali čim kroči na naše tlo. Godinu dana kasnije došao je s obitelji na motoru u Srbiju da se družimo.”, “Haha, nasmijao si me. Prije 15 godina putovao sam u Zadar sam sam u busu i prvi put sam u Hrvatskoj. Također sam mislio da će me kad izađem na stanici prebiti samo da me čuju kako pričam i odakle sam ja. Ali zapravo, ljudi u Zadru su skroz opušteni... čak se i konobarica oduševila kad je čula da sam Nišlija. Inače ovo s tobom je sasvim normalna situacija i u Nišu", "

Hrvati iz nekog razloga misle da ih mrzimo, što nije istina. Nikada nisam sreo nikoga tko je mrzio Hrvate", "Okreni, svi mi smo ljudi na kraju dana", "Vidi, ja sam zadnjih 20 godina svake godine ljetujem u Hrvatskoj, često sam tamo u autu sa srpskim tablicama i nikad nisam doživio neugodnosti”, samo su neki od komentara ispod objave Zagrepčanina.