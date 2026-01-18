Hrvat opisao iskustvo lova na tornada u SAD-u: "Prešli smo tisuće kilometara, nikome ne preporučam da ovo pokušava sam"

Zvjezdano selo Mosor jučer je ponovno postalo mjesto susreta oluja, svemira i ljudi koje povezuje ista strast – razumijevanje prirode i znanosti. U sklopu Crometeo dana okupili su se ljubitelji meteorologije i fotografije, ali i članovi zajednice koja je upravo ovdje prije više od dva desetljeća započela svoju priču.

Program je započeo otvorenjem izložbe „Razorna moć prirode“ autora Sandra Punceta, jednog od najpoznatijih hrvatskih lovaca na oluje. Puncet je okupljenima približio prizore ekstremnih vremenskih pojava snimljene tijekom lova na tornada u Sjedinjenim Američkim Državama, a izložba je izazvala velik interes i niz pitanja publike.

Govoreći o samom putovanju, Puncet je istaknuo kako ga je ekspedicija na lov na tornada stajala više od 8.000 eura, no cijeli je iznos prikupljen donacijama. Desetak dana provedenih na američkim ravnicama opisao je kao iskustvo života.

„Prešli smo više od 8.000 kilometara. Vožnje je jako puno i naši ljudi često nemaju osjećaj o kakvim se udaljenostima radi. Sve je podređeno sigurnosti sudionika i zato nema previše vremena za fotografiranje. Ako se netko odluči na ovakvu avanturu, nipošto ne ide sam i treba birati isključivo provjerene agencije“, naglasio je Puncet, najavivši i povratak u SAD 2027. godine, unatoč tome što tijekom posljednje ekspedicije nisu uspjeli „uhvatiti“ tornado.

Nakon izložbe, program se nastavio radionicom storm chase fotografije i astrofotografije koju je vodio Marin Pitton. Sudionici su imali priliku saznati više o tehnikama snimanja noćnog neba, Mliječne staze i ekstremnih vremenskih pojava, a radionica je, kao i izložba, protekla uz velik interes okupljenih.

Poseban trenutak večeri uslijedio je nakon službenog programa, kada je održana osnivačka, odnosno reosnivačka skupština udruge Crometeo. Udruga je upravo na Zvjezdano selo Mosor osnovana 2005. godine, a 21 godinu kasnije ponovno je službeno postala pravna osoba.

Za predsjednika udruge izabran je Rade Popadić, potpredsjednik je Ivan Toman, tajnik Miroslav Lelas, dok su članovi Upravnog odbora Daniel Pavlinović i Tin Juginović. Iz Crometea najavljuju da će više informacija o budućim aktivnostima biti objavljeno po završetku službenog postupka registracije, a jedna od želja je uspostava moderne mreže automatskih meteoroloških postaja tijekom 2026. godine.

Druženje se nastavilo dugo u noć, a događaju je nazočilo više od 30 članova novoosnovane udruge. Posebno veseli velik broj mladih ljudi, što daje dodatni optimizam za budućnost Crometea i njegove zajednice.

Crometeo je ovom prilikom zahvalio Zajednici tehničke kulture Split, odnosno Zvjezdanom selu Mosor, na susretljivosti i podršci u organizaciji događaja koji je, nakon toliko godina, simbolično i stvarno ponovno ujedinio zajednicu nastalu pod mosorskim nebom.