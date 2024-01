HOTEL MARJAN RUŠI SE KAO KULA OD KARATA Splićani imaju goleme probleme zbog radova i prašine: "Nije postavljena nikakva zaštita, sve odlazi u zrak i prema nama"

Početkom proljeća 2023. započelo je rušenje hotela Marjan na Zapadnoj obali, a radovi i dalje traju. No, radovi su sa sobom donijeli posebne probleme nekim građanima Splita.

Naime, od samih početaka radova na rušenju hotela Marjan, susjedstvo na Zapadnoj obali nosi se s brojnim poteškoćama. Pričali smo s nekima od stanara i pokušali prenijeti one najvažnije detalje.

Podsjetimo, cijeli istočni kompleks bivšeg hotela Marjan već je sravnjen sa zemljom, te je s vremenom i sam toranj došao na red. Stakla s pročelja tornja počela su se skidati u svibnju, a sad ubrzanim radovima nestaje i konstrukcija. Mali bager koji je uklanjao konstrukciju s krova završio je s radom, a konstrukcija se nastavlja rušiti jačom mehanizacijom sa zemlje.

Parkirana auta su direkt za praonicu!

No svi ovi radovi - kako to inače biva - sa sobom donose otpad i prašinu, pogotovo kada je u pitanju rušenje jednog ovakvog velikog objekta u Splitu.

Prašina koja se svakodnevno tijekom radova stvori zbog rušenja pada poput snijega na sve u okolici, što uključuje automobile koji su tu parkirani, obližnje vlasništvo susjeda, te čak i štekate obližnjih ugostiteljskih objekata.

Tako će one koji odluče auto parkirati kraj hotela na Zapadnoj obali dočekati prizor zamrljanog automobila te će im sljedeća destinacija obavezno biti praonica.

Stanovnici na Zapadnoj obali s ovim problemima se nose već više od godine dana, no radovi koji se posljednjih tjedana odvijaju na rušenju hotela, poglavito tornja hotela, bili su kap koja je prelila čašu.

Susjedi su se digli na noge, zabrinuti. Kažu, zadnjih par tjedana je najgore, no ovakvih slučajeva ima od kada je započeto s radovima unazad godinu i pol dana.

Kako govore naši sugovornici, prašina ulazi svugdje i nikako je se ne mogu riješiti. No problem ide i dublje od toga.

"Nedavno su počeli s rušenjem tornja. Kako je to građeno prije nekih 60-ak, kada se često koristio azbest, zabrinuti smo i oko toga što je točno u toj prašini koja ide svuda oko nas i što mi naposljetku i udišemo. Nije postavljena nikakva zaštita, sve odlazi u zrak i prema nama. Ne želimo dizati nekakvu paniku, ali imamo razloga biti zabrinuti i upitati se - pogotovo kada do sada nitko za to ne odgovara", rekao nam je jedan sugovornik. Pitanje je to zaštite okoliša i ljudi koji žive na području Zapadne obale.

Kažu, stanari koji tu žive su u šoku zbog načina na koji se radovi izvode i zbog štete koja se onda nanosi.

Štete i na ugostiteljskim objektima

Uvjereni smo i da vlasnicima te radnicima u obližnjim ugostiteljskim objektima također nije nimalo svejedno. Svakodnevno cijeli štekat bude prašnjav i zamrljan zbog radova u blizini, što goste odbija od posjećivanja te negativno utječe na sam rad objekta.

Kako ovo traje već mjesecima, možemo pretpostaviti koliki su gubitci za poslodavca i radnike koji tu rade i zarađuju za život.

"Dovodi se u pitanje isplata plaća. Lijepo je vrijeme, sunčano, a vi ne možete tu sjesti na štekat kafića i uživati u kavi", požalio se susjed. "Sigurno se gubi ako ne i stopostotna moguća zarada štekata. To je neizmjerna šteta", nadodaje. Kaže kako znaju i za situaciju gdje je od vibracija zbog obližnjih radova čak u unutrašnjosti jednog od objekata puklo staklo.

Sunčano vrijeme koje bi ljude trebalo izmamiti da na Zapadnoj obali sjednu na štekat i popiju kavicu ili koje piće, te koje sigurno donosi dobar promet, ne vrijedi ništa ako prostor nije dostojan posjetitelja - a takav je isključivo i samo zbog prašine i otpada obližnjih radova.

Po skromnim procjenama, to može biti od pedesetak do čak sto i više gostiju manje dnevno - nadodajmo na to tjedne brojke, mjesečne, sve one koje su tu izgubljene u posljednjih godinu dana.

Posljednji apel

Kako kažu, dosada su trpjeli ali su shvatili da to više nema smisla.

"Kad završe s radovima, pokupit će se i otići - i tko će onda biti odgovoran? Kome ćemo otići s našom štetom i žalbama? Ako sada ne reagiramo, svi će oprati ruke", zaključuju.

Radovi na uklanjanju trebali bi biti gotovi do ožujka, a zatim kreće izgradnja. Otvorenje hotela očekuje se početkom 2026. godine.