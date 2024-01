HOROR NA VISINAMA Avionu puknuo prozor tijekom leta...

Let All Nippon Airwaysa (ANA) u Japanu vratio se u svoju polaznu zračnu luku nakon što je tijekom leta došlo do puknuća na prozoru kokpita. Pukotina se pojavila na krajnjem vanjskom od četiri sloja prozora koji okružuju kokpit. Incident nije bio ozbiljan, ali da nije riješen mogao je biti "prilično opasan", rekao je stručnjak za zrakoplovstvo, prenosi BBC. Nitko na avionu nije ozlijeđen.

Let ANA NH1182 letio je iz grada Sapporo na Hokkaidu za Toyamu, na glavnom japanskom otoku Honshu. Zrakoplov, Boeing 737, sletio je u zračnu luku New Chitose u Sapporu oko 12:10 po lokalnom vremenu (3:10 GMT).

"Ove se stvari događaju“

Glasnogovornik ANA-e, najvećeg japanskog prijevoznika, rekao je da je pukotina pronađena dok je let letio iznad Hakodatea. "Puknuće nije utjecalo na kontrolu leta ili pritisak", rekao je glasnogovornik. Zrakoplov se vratio u zračnu luku gdje je izvršeno sigurno slijetanje.

Stručnjak za zrakoplovstvo John Strickland rekao je da je uzrok pukotine još nepoznat. "Ove stvari se ponekad dogode, možda je nešto udarilo u prozor, na primjer ptica, veliko zrno tuče, nije nečuveno". Možda povremeno dobijete i frakturu zbog istrošenosti, ali to je vrlo rijetko", rekao je, prenosi Index.

Rekao je da će zrakoplovna tvrtka morati zamijeniti cijeli prozor, a ne samo slomljeni sloj, kako bi bila sigurna da je zrakoplov potpuno siguran. "Ove se stvari događaju, nemoguće je kvantificirati koliko često, ali mogu biti prilično opasne ako se ne poprave", dodaje.

Druga nesreća u dva tjedna

U avionu je bilo 59 putnika i šest članova posade. Za putnike su organizirani alternativni letovi. Ovo je drugi incident koji uključuje model zrakoplova Boeing 737 u zadnja dva tjedna tjedana. Međutim, let ANA-e nije bio jedan od Boeingovih zrakoplova 737 MAX 9, već ranija verzija koja "nipošto nije bila stara", rekao je g. Strickland.

Američki zrakoplovni regulator FAA prizemljio je letove svih zrakoplova Boeing 737-9 nakon što se u zrakoplovu Alaska Airlinesa dogodila eksplozija u kojoj je ploča kabine otpala s novog aviona u zraku, ostavljajući rupu na bočnoj strani trupa prošlog tjedna .

Taj je zrakoplov sa 177 putnika i članova posade morao prinudno sletjeti u američkoj državi Oregon. U petak je FAA produljila prizemljenje zrakoplova Boeing 737 MAX 9 na neodređeno vrijeme radi daljnjih sigurnosnih provjera i rekla da će pooštriti nadzor nad samim Boeingom, prenosi Index.