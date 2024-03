Hoće li nam za vikend trebati kišobran? Povremeno hoće, ali pazite da vam ga jugo ne slomi!

Jučerašnjim danom oprostili smo se od veljače i klimatološke zime. A jučer su temperature zraka u Dalmaciji bili iznimno visoke. Tako je u Pločama izmjereno čak +23°C, što je atipično toplo za veljaču. Drugdje je bilo tek pokoji stupanj niže.

Izražena toplina samo je točka na "i" jedne od najtoplijih veljača na našem području od početka mjerenja, a slično je i sa zimom.

U ostatku aktualnog tjedna pratit će nas vrlo promjenjivo vrijeme praćeno jugom i relativnom toplinom koja će ipak biti kudikamo manje izražena nego jučer.

Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Najpromjenjivije će biti u noći i rano ujutro, kada će povremeno biti kiše, a moguća je i grmljavina. U većem dijelu ostatka dana bit će suho. Puhat će umjereno do jako jugo. Jutarnje i dnevne temperature zraka neće se bitno razlikovati, a one najviše dnevne bit će od 11°C ponegdje u Zagori do 17°C na jugu Dalmacije.

Vrlo promjenjivo će biti i u subotu. Bit će nešto više oblaka u odnosu na petak, a kiša će biti povremena pojava, moguća je i grmljavina. Jugo će oslabiti u odnosu na petak, ali će biti umjereno do pojačano u prvom dijelu dana. Jutro će biti malo svježije, najviše dnevne temperature od 9°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 16°C uz obalu i na otocima.

Nedjelja će biti promjenjiva s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. U većini predjela bit će suho, iako osobito nad otvorenom more može biti malo kiše. Jugo će ponovno jačati tijekom dana, a krajem dana bit će jako s olujnim udarima. Najviše dnevne temperature bit će od 11°C ponegdje u Zagori do 17°C na jugu Dalmacije.

Nova kiše stiže u ponedjeljak.