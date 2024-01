HOĆE LI IKADA BRZA CESTA SPLIT - OMIŠ? Doznajemo novosti: Tek 4,5 kilometra radova od čvora Dugi Rat do tunela Komorjak. Zagorski put nula bodova do kraja 2026. godine

Hrvatske ceste objavile su Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. i plan nabave za ovu godinu. Po njima će Solin dobiti novi kružni tok, a trenutno procijenjena vrijednost samo za izradu glavnog i izvedbenog projekta je 244 tisuće eura. Radi se o raskrižju Splitske, Solinske i Ulice AG Matoša, cestograditeljima i projektantima poznate i kao DC432, DC433 i ŽC6139.

Solinsko kružno raskrižje

"Budući da se do 2020. godine (do odluke o prekategorizaciji cesta) predmetno raskrižje nalazilo na spoju tri županijske ceste, ovaj zahvat u prostoru je u početku bio pod nadležnošću Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske županije. Županijska uprava za ceste ugovorila je izradu idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole. Ovaj upravni postupak još uvijek nije okončan, a procjena je da će se ishoditi lokacijska dozvola negdje do polovine 2024. godine. Po ishođenju lokacijske dozvole daljnju razradu projektne dokumentacije i realizaciju projekta preuzet će Hrvatske ceste budući da je novom prekategorizacijom nadležnost nad zahvatom prenesena na nju.

Stoga je nastavak projektiranja te ishođenje građevinske dozvole uvršten u Plan nabave Hrvatskih cesta za 2024. godinu pod nazivom: Izrada glavnog i izvedbenog projekta izgradnje kružnog raskrižja DC432, DC433 i ŽC6139 u Splitu. Procijenjena vrijednost nabave je 244.000,00 EUR, s rokom pokretanja u III kvartalu 2024. godine", saznaje se od Hrvatskih cesta. Dvije godine kasnije Hrvatske ceste planiraju uložiti u projekt 3.863 tisuće eura.

Dugi Rat - Omiš 4,5 kilometra radova

Nešto će se događati na izgradnji dionice Dugi Rat – Omiš od km 13+800 do km 16+836 i spojne ceste od DC8 (Dugi Rat) do čvora 'Dugi Rat' ukupne duljine cca 4,5 km. Dionica obuhvaća dvije lokacijske dozvole i više faza odnosno više građevinskih dozvola. Lokacijska dozvola za spojnu cestu ishođena je u listopadu 2022. godine.

"Na dionici spojne ceste izmještati će se instalacije HOPS-a d.o.o. i HEP ODS-a d.o.o., magistralnog vodovoda te graditi tunel, objekti, vanjska i unutarnja odvodnja, prometna oprema i signalizacija navedenih prometnica i tunela, rasvjeta, vatrodojava i vatrozaštita, nove instalacije i zaštita/izmještanja svih postojećih instalacija. Na glavnoj trasi, od km 15+800 do km 16+750, 95% trase nalazi se na objektima, tunelima i vijaduktima. Ostatak trase do km 16+836 je dio tunela Komorjak koji trenutno nije u izgradnji, budući da će se obilaznica Omiša privremeno priključiti na DC70 kroz tunel Komorjak sjever do dovršetka izgradnje predmetnog spoja do Dugog Rata.

U tijeku je izrada glavnih projekata i izrada natječajne dokumentacije. Pokretanje javne nabave za izgradnju dionice planirano je u 1. kvartalu 2024.", navode u Hrvatskim cestama. Za sve HC je planirao 87 milijuna aura. I to je sve što se tiče većih radova u prostoru.

Stobreč - TTTS papirologija

Što se tiče spojne ceste Stobreč (DC8) – TTTS radi se na izradi svih vrsta idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole.

"Za predmetnu dionicu izrađena je Studija utjecaja na okoliš i Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš iz srpnja 2019. godine. Prema dosad izrađenoj dokumentaciji Spojnu cestu Stobreč (DC8) – TTTS čine osi 53, 51 i 52. Os 53 je dvokolnička cesta DC8 čvor TTTS na poziciji današnje ulice Put Vrbovnika/ Ulica 4. gardijske brigade. Na os 53 spajaju se osi 52 i 51. Os 52 duljine cca 225m je prometni krak u smjeru Splita, dok je os 51 prometni krak u smjeru sjevera (čvor 'TTTS') duljine cca 725 m, na kojem se nalazi i nadvožnjak 'Stobreč' duljine cca 190m koji omogućava prijelaz preko postojećeg raskrižja u Stobreču. Prema sadašnjem rješenju planirana su i tri pješačka pothodnika. Spojna cesta spaja se na Čvor 'TTTS' koji karakterizira kružni tok prometa i predmet je zasebne građevinske dozvole. Pokretanje javne nabave za izradu svih vrsta idejnih, glavnih i izvedbenih projekata planirano je u 2. kvartalu 2024.", javljaju iz Hrvatskih cesta.

Mravinci - TTTS papirologija

Za dionicu od Mravinaca do TTTS-a situacija je nevesela. HC planira u ovoj godini dati 70.000 eura za Studiju varijantnih rješenja cestovnog povezivanja državne ceste DC8 i brze ceste Mravince - TTTS - Omiš, dionica: Mravince – TTTS. A 310.000 eura procijenjuje da vrijede izrada svih vrsta idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za Spojnu cestu Stobreč (DC8) - TTTS.

Projektiranje Kaštelanskog mosta

HC će objaviti Projektni natječaj za tehničko - oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva na prometnici novi ulaz u Split - čvor Vučevica - Tunel Kozjak - čvor na DC8 - Trajektna luka Split i za njega rezervirati 1.461 tisuću eura. Projekt predviđa izgradnju nove dvotračne državne spojne ceste koja spaja čvorište Vučevica na autocesti A1 s gradskom – trajektnom lukom u Splitu. Nakon čvorišta Vučevica cesta prolazi kroz tunel Kozjak do državne ceste DC8 u Kaštelima, a potom novim prijelazom zaljeva do Kopilice (lokacija planiranih novih kolodvora, autobusni i željeznički), odnosno daljnjom vezom na gradsku trajektnu luku.

Sam projekt čvorište Vučevica – tunel Kozjak – DC8 – trajektna luka Split provodi se u tri faze:

1. faza: obuhvaća cestu od čvorišta Vučevica do čvorišta na DC8 u Kaštelima. Duljina zahvata je 7,92 km, a najveći izazov na trasi predstavlja izgradnja tunela Kozjak duljine 2525 m.

2. faza: spoj od dionice Prve faze do Kopilice, uključujući most preko Kaštelanskog zaljeva, duljine 9 km

3. faza: prolaz kroz grad, od Kopilice do Trajektne luke Split.

Treća faza je u ingerenciji Grada Splita. Trenutno se radi na prvoj fazi pa će tako za opremu spojne ceste Vučevica na dionici od km 0+613 do km 7+480 HC izdvojiti 8.1 milijuna eura. A za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za privremenu devijaciju autoceste za potrebe izgradnje Spojne ceste Čvor Vučevica – Čvor K. Kambelovac predviđeno je 18.34 tisuća eura

Zagorski put nula bodova

A što se tiče višedesetljetnih nadanja izgradnje splitskog Zagorskog puta od Ravnih njiva do Bauhausa ostat će do daljnjega nadanja. Po Hrvatskim cestama iza 2026. godine ili do parlamentarnih izbora 2024. godine.

Za sve navedene radove, opremanje, projektiranja, nadzore, kontrole, geo ispitivanja i arheologiju Hrvatske ceste predvidjele su u 2024. godini 101 milijuna eura od ukupno 752 milijuna za cijelu Hrvatsku. A 4,5 kilometra ceste od čvora Dugi Rat do omiškog tunela Komorjak najskuplja je pojedinačna dionica.