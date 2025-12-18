Hoće li Hrvati ove godine imati bijeli Božić? Evo što kažu prve prognoze

Kako se približava Božić, raste interes građana za vremensku prognozu, a Crometeo je objavio prve ozbiljnije naznake kakve bi nas prilike mogle očekivati za blagdane. Iako su snježne razglednice česta želja, osobito u zapadnjačkoj božićnoj tradiciji, statistika za naše krajeve rijetko ide u prilog bijelom Božiću.

Prema trenutačnim analizama, sinoptička situacija nad Europom u idućim danima značajno će se promijeniti. Nakon razdoblja izraženog zapadnog strujanja s Atlantika, koje je donosilo topliji zrak, nad Skandinavijom se očekuje jačanje anticiklone s tendencijom širenja prema Sjevernom moru. To će promijeniti visinska strujanja i utjecati na vrijeme u većem dijelu Europe.

Istodobno, nad središnjim Sredozemljem upravo oko Božića mogla bi se razviti jača ciklona, s centrom nad sjevernom Italijom, što će imati izravan utjecaj i na vremenske prilike u Hrvatskoj.

Iako je do Božića ostalo još oko tjedan dana te su promjene još moguće, Crometeo navodi kako se već sada može reći da će Božić i dan nakon biti nestabilni. Većina relevantnih prognostičkih modela predviđa kišu u većem dijelu zemlje, bez izraženih toplinskih anomalija.

Hladniji zrak zadržavat će se zapadnije od Hrvatske, što znači da će zapadni dijelovi zemlje biti osjetno hladniji u odnosu na jug i istok. Snijeg je najizgledniji u Gorskom kotaru i drugim višim predjelima, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu se očekuje kiša, dok će u unutrašnjosti oborine uglavnom biti u obliku kiše, uz mogućnost susnježice ili snijega u dijelovima sjeverozapadne Hrvatske, uz granicu sa Slovenijom.

Meteorolozi ističu da će konačna slika ovisiti o daljnjem razvoju situacije – u slučaju dodatnog zahlađenja, snijeg bi se mogao pojaviti i u nekim nizinskim predjelima zapada, dok je moguća i toplija varijanta od trenutačnih prognoza.

Prema Crometeu, nakon Božića, prema Novoj godini, očekuje se postupno zahlađenje, što upućuje na to da bi se zima u pravom smislu riječi mogla vratiti u završnici godine.