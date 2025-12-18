Close Menu

Hoće li Hrvati ove godine imati bijeli Božić? Evo što kažu prve prognoze

Imamo prve prognoze vremena za Božić

Kako se približava Božić, raste interes građana za vremensku prognozu, a Crometeo je objavio prve ozbiljnije naznake kakve bi nas prilike mogle očekivati za blagdane. Iako su snježne razglednice česta želja, osobito u zapadnjačkoj božićnoj tradiciji, statistika za naše krajeve rijetko ide u prilog bijelom Božiću.

Prema trenutačnim analizama, sinoptička situacija nad Europom u idućim danima značajno će se promijeniti. Nakon razdoblja izraženog zapadnog strujanja s Atlantika, koje je donosilo topliji zrak, nad Skandinavijom se očekuje jačanje anticiklone s tendencijom širenja prema Sjevernom moru. To će promijeniti visinska strujanja i utjecati na vrijeme u većem dijelu Europe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istodobno, nad središnjim Sredozemljem upravo oko Božića mogla bi se razviti jača ciklona, s centrom nad sjevernom Italijom, što će imati izravan utjecaj i na vremenske prilike u Hrvatskoj.

Iako je do Božića ostalo još oko tjedan dana te su promjene još moguće, Crometeo navodi kako se već sada može reći da će Božić i dan nakon biti nestabilni. Većina relevantnih prognostičkih modela predviđa kišu u većem dijelu zemlje, bez izraženih toplinskih anomalija.

Hladniji zrak zadržavat će se zapadnije od Hrvatske, što znači da će zapadni dijelovi zemlje biti osjetno hladniji u odnosu na jug i istok. Snijeg je najizgledniji u Gorskom kotaru i drugim višim predjelima, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu se očekuje kiša, dok će u unutrašnjosti oborine uglavnom biti u obliku kiše, uz mogućnost susnježice ili snijega u dijelovima sjeverozapadne Hrvatske, uz granicu sa Slovenijom.

Meteorolozi ističu da će konačna slika ovisiti o daljnjem razvoju situacije – u slučaju dodatnog zahlađenja, snijeg bi se mogao pojaviti i u nekim nizinskim predjelima zapada, dok je moguća i toplija varijanta od trenutačnih prognoza.

Prema Crometeu, nakon Božića, prema Novoj godini, očekuje se postupno zahlađenje, što upućuje na to da bi se zima u pravom smislu riječi mogla vratiti u završnici godine.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0