HNK SPLIT POKLANJA KONCERTE SUGRAĐANIMA Božićno glazbeno putovanje otvorit će ruski napjev "Oče naš“

Dragulje zborske a capella glazbe izvest će Zbor Hrvatskog narodnog kazališta Split na dva adventska koncerta u crkvi Sv. Dominika u četvrtak 21. prosinca s početkom u 20 sati, te na podnevnom koncertu na Peristilu u subotu 23. prosinca.

Pod ravnanjem maestre Barbare Kajin, zbor Opere HNK Split jedinstveni doživljaj došašća donijet će atraktivnim repertoarom širokog spektra različitih glazbenih stilova i vremenskih razdoblja.

Odabir skladbi, od tradicionalnih do suvremenih, odražava raznolikost adventskih iskustava diljem svijeta te ljepotu i bogatstvo glazbene baštine koja nas povezuje tijekom ovog posebnog vremena.

Iz ciklusa Vespere Sergeja Rahmanjinova, jednog od najznačajnijih djela ruske crkvene zborske glazbe, čut ćemo pjesme "Radosno svjetlo“ i "Bogorodice djevo“

Koncerti su poklon HNK Split sugrađanima, ulaz je slobodan.

Božićno glazbeno putovanje otvorit će ruski napjev "Oče naš“ Nikole Kedrova starijeg. Slijedi popularna engleska božićna pjesma "In the Bleak Midwinter“ Gustava Holsta, Brahmsov "O Heiland, reiß die Himmel auf“.

"Sjeverna svjetla“ suvremenog norveškog skladatelja Ole Gjeila, liturgija sv. Jovana Zlatoustog; "Tebi pjevamo“ Stevana Stojanovića Mokranjca. Prvi dio koncerta zatvaraju irski tradicionalni napjev "Ivy and Holly“ te "O Magnum Mysterium“ suvremenog američkog skladatelja Mortena Johannesa Lauridsena.

Drugi dio koncerta započinje ukrajinskom novogodišnjom pjesmom "Ščedrik“ ukrajinskog skladatelja Mykole Leontovycha, a slijede engleski božićni napjev "Hark! The Herald Angels Sing", handelov "Joy to the World“, tradicionalne "Adeste fideles“, hrvatski napjevi "Veseli se majko Božja“, "Svim na zemlji“, "Veselje ti navješćujem“ da bi koncert zaključila "Tiha noć“.

Dirigentica Barbara Kajin ovim će nastupima debitirati u Splitu. Rođena 1989. u Zadru diplomirala je glazbenu pedagogiju 2012. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a dirigiranje, u klasi Mladena Tarbuka, s orkestrom HRT-a 2018.

Kajin je stekla iskustvo i ugled radeći s različitim ansamblima, a njezin prvi dirigentski nastup s profesionalnim orkestrom bio je sa Zagrebačkom filharmonijom 2016. godine za čiji je nastup nagrađena Rektorovom nagradom.

Kroz godine je surađivala s različitim orkestrima i zborovima, od čega izdvaja suradnje sa Dubrovačkim simfonijskim i Zadarskim komornim orkestrom, kao i zaposlenje u HNK Osijek gdje je radila kao zborovođa.