HNK Split organizira komemoraciju za dramsku prvakinju Daru Vukić

Hrvatsko narodno kazalište Split priredit će komemoraciju u spomen na nedavno preminulu dramsku prvakinju Daru Vukić. Komemoracija će se održati u utorak, 3. veljače, u kazališnom foyeru, s početkom u 12 sati.

Dara Vukić najveći je dio svoje bogate umjetničke karijere ostvarila upravo u splitskoj nacionalnoj kazališnoj kući. Na sceni HNK Split, na kojoj je nastupala od 1953. godine, ostavila je iza sebe impresivan niz uloga koje su obilježile kazališni život grada i ostale upamćene među publikom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pamti je se kao umjetnicu rijetke mudrosti, snage i skromnosti, glumicu koja je s jednakom uvjerljivošću nosila zahtjevne uloge antičke tragedije i pučke komedije. Glumačkim pozivom bavila se do posljednjeg daha, a premijeru posljednjeg filma u kojem je igrala – u svojoj stotoj godini života – nije doživjela.

O njezinu životu i velikoj karijeri na komemoraciji će govoriti vršitelj dužnosti intendanta HNK Split Božo Župić, dramske prvakinje Nives Ivanković i Arijana Čulina te arhivski tehničar HNK Split Siniša Vuković.