Hladni val popušta, ali Dalmaciju čeka nova promjena vremena. Evo detalja

Hrvatska je i dalje pod utjecajem izraženog hladnog vala, no u sljedećim danima očekuje se značajna promjena vremena, koja će se posebno osjetiti u Dalmaciji. Iako su temperature još uvijek niske, postupno slijedi jačanje oborina, okretanje vjetra na jugo te nestabilnije vremenske prilike.

Tijekom srijede u Dalmaciji će prevladavati djelomice sunčano vrijeme, ali uz postupni porast naoblake, osobito prema večeri. U drugom dijelu dana moguća je slaba kiša, dok se u unutrašnjosti Dalmacije i na granici s Likom očekuje oborina na rubu kiše i snijega. Zbog hladne podloge postoji opasnost od poledice, osobito u večernjim satima i tijekom noći.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na obali će ujutro još puhati umjerena bura i istočnjak, no tijekom dana vjetar će okrenuti na jugo, koje će jačati, ponajprije na otocima i otvorenom moru. More će postupno postajati valovitije.

Nestabilno vrijeme uz obalu i u zaleđu

U četvrtak se slaba kiša očekuje uglavnom duž Jadrana i uz obalu, mjestimice i uz mogućnost grmljavine. U zaleđu i višim predjelima i dalje je moguća mješovita oborina koja se može smrzavati na tlu, pa meteorolozi upozoravaju na povećan rizik od poledice.

Petak donosi nastavak kišovitog vremena u Dalmaciji, uz povremene pljuskove, a prema večeri oborina će jačati i širiti se i na unutrašnjost. U planinskim predjelima očekuje se snijeg, dok će na obali hladnoća postupno popuštati.

Tijekom subote na Jadranu su i dalje mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, dok će u višim predjelima unutrašnjosti povremeno padati snijeg. Prema najavama, u noći na nedjelju slijedi novo jače pogoršanje vremena, uz obilniju oborinu i nestabilne uvjete.

Meteorolozi upozoravaju da će kombinacija niskih temperatura, kiše, mogućeg snijega u zaleđu, poledice i jačanja juga činiti vremenske prilike zahtjevnima, osobito u prometu, te pozivaju na dodatni oprez u danima koji slijede.