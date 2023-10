Heroji koji su spašavali ljude iz autobusa smrti: "Čuo sam ženu kako vrišti 'Moja beba, moja beba'"

Tragična prometna nesreća kod Venecije odnijela je najmanje 21 život. Među stradalima je i mlada Hrvatica, koja se nedavno vjenčala te je sa suprugom bila na medenom mjesecu. Bila je trudna. On je nesreću preživio, na intenzivnoj je njezi i raspituje se za svoju suprugu...

A broj stradalih vjerojatno bi bio i veći da ljudi nisu krenuli pomagati unesrećenima. Jedan od heroja je Boubacar Toure, rođen u Gambiji, koji živi pored Venecije.

- Čuli smo udar kraj našeg stana. Prvo smo pomislili da je riječ o potesu. Ali kad smo otvorili prozor kuhinje, vidjeli smo da je pao autobus - veli Boubacar i nastavlja:

- Odmah smo potrčali dolje. Čuo sam ženu kako vrišti "Moja beba, moja beba". Uspio sam je izvući iz autobusa, a onda i njezino dijete. Dijete je imalo teške opekline, ali bilo je živo - priča Gambijac, piše BBC, prenose 24sata.

Mladić je potom uzeo aparat za gašenje požara, ali nije imao šanse protiv buktinje...

- Prolaznici su mi dodavali i druge aparate za gašenje požara, ali ništa nije pomoglo. Morali smo čekati vatrogasce. Povukao sam ljude na sigurno, muškarca, ženu i dijete. Krvarili su iz glava, bilo je toliko krvi... - priča Boubacar.

#Venice bus crash: The heroes who pulled survivors from burning wreck https://t.co/evvtPHf1UK #Nigerian Odion Eboigbe & #Gambian Boubacar Touré pulled several people out, reports @marklowen

— Akwasi Sarpong 🎙️ (@akwasisarpong) October 5, 2023