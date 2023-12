"HELP" Splitskim studentima podijeljeno 500 kondoma i crvenih vrpci, pričalo se o 'škakljivim' temama

Volonteri udruge "HELP" Split su u suradnji s Međunarodnom udrugom studenata medicine Hrvatska CroMSIC obilježili Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Cilj akcije bio je informirati javnost, posebno studente, o načinu prijenosa HIV infekcije, prevenciji zaraze, testiranju i liječenju, te iskazati solidarnost i podršku prema oboljelima. Podijelili su 500 kondoma i crvenih vrpci, simbola kojim se pokazuje solidarnost i podrška oboljelima od HIV-a i spomen na umrle.

U akciji je sudjelovalo preko 30 mladih volontera koji su oduševljeni pozitivnim reakcijama studenata.

Iskoristili smo današnji dan da popričamo s mladima o nekim škakljivim temama. Iznenađeni smo njihovim znanjem, dobro su upoznati s načinima prijenosa HIV infekcije, a dosta studenata je izjavilo da se već testiralo. Testiranje i rano otkrivanje HIV infekcije zaista je bitno jer se često dogodi da su osobe godinama zaražene bez ikakvih simptoma bolesti. Osim toga, u listopadu je, napokon, i u Splitu otvorena Ambulanta za urogenitalne i spolno prenosive infekcije, te naši sugrađani više ne moraju putovati u Zagreb na liječenje. U našoj splitskoj ambulanti na Firulama dostupan je i PrEP - predekspozicijska anti-HIV profilaksa, preventivna antivirusna terapija koju je moguće uzimati anonimno. To su važne informacije i baš nam je drago da smo imali priliku podijelit ih s našim sugrađanima. – izjavila je Tijana Skelin, kooridnatorica u HELP-u.

GALERIJA

Udruga HELP poziva sve građane besplatno i anonimno testiranje na HIV, hepatitis C i sifilis, svakim radnim danom od 8 do 18 sati na adresi Šetalište Bačvice 10. Testiranje je besplatno i anonimno, nije potrebna liječnička uputnica ni prethodna najava, a rezultati testiranja vidljivi su već nakon 20 minuta. Za sva pitanja i savjetovanje o spolno i krvlju prenosivim bolestima možete nazvati na broj 021 346664.