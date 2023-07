HAVARIJA NA MORU Potreseni vlasnik ribarice: 'Jahta je došla nenormalnom brzinom i ubila mi ujaka dok je posluživao večeru!'

Vratislav Ugrinić (61) iz Tkona, poginuli je kuhar, koji je nastradao u strašnoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak, 17. srpnja oko 19,35 sati u Murterskom moru. Vratislav je poginuo na licu mjesta kad je u ribaricu Mašun u vlasništvu Tomislava Jakovljeva iz Tkona udarila motorna jahta hrvatskih oznaka na kojoj su bili bračni par s djecom.

Motorna jahta duljine 12.49 metara svom je silinom udarila u desni bok ribarice na kojoj se u tom trenutku nalazilo devet članova posade. Jahta je pogodila ribaricu i od siline udara propela se na nju točno na mjestu gdje je u tom trenutku nesretni Vratislav pripremao večeru i usmrtila ga.

Pokojnom Ugriniću koji je bio ujak vlasniku broda i na ribarici je radio od samih početaka, nažalost nije bilo pomoći.

Vlasnik ribarice Tomislav Jakovljev bio je utorak strašno potresen zbog gubitka člana posade i nesreće:

- Utučen sam. Vratislav je radio s nama 22 godine... U trenutku nesreće bio je u salonu, a jahta je došla nenormalnom brzinom i udarila svom silinom u kabinu i nadgrađe i to je bilo to. Ništa se nije uspjelo učiniti, smrt je uslijedila istu sekundu, na licu mista. Na toj jahti bili su muže, žena i dvoje dice. Odmah smo im pružili pomoć, a jahta je potonula. Vratislavu na žalost nije bilo spasa. Bilo nas je devet na brodu, nitko drugi nije stradao, samo Ugrinić. S Mašunom ribarimo već 22 godine, a Vratislav je s nama bio od prvoga dana, najprije s ocem, sad sa mnom... Strašno, ne mogu više niti govoriti od šoka. Cijelu noć i dan davao sam izjave u kapetaniji, policiji, sudu, bolnici... Očevid je trajao deset sati jer se radilo o smrtnom slučaju, pa je procedura takva, ali to nas je sve dodatno iscrpilo – kazao je vlasnik broda Tomislav Jakovljev za Zadarski.hr.

Kako je izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, nakon dojave službenici Lučke kapetanije Šibenik sa ukrcanim djelatnicima Hitne medicinske pomoći Šibenik doplovili su na poziciju pomorske nesreće, južno od otoka Murvenjak, gdje su zatekli oštećenu ribaricu na kojoj je u trenutku nesreće bilo devet članova posade, svi državljani Republike Hrvatske, od kojih je jedan, nažalost, smrtno stradao.

Na motornoj jahti, u trenutku nesreće boravile su četiri osobe, svi državljani Republike Hrvatske, koji su se nakon nesreće evakuirali na drugu brodicu u blizini. Nakon nesreće došlo je do potonuća motorne jahte, a na poziciji nije uočeno onečišćenje mora.