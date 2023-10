Hauser se prisjetio veze s Rozgom: Na živce su mi išli tračevi da smo oboje gej. To je bila prava ljubav

Živimo u svijetu gdje je glazba sveprisutna. Od ljudi u tramvajima do prolaznika. Cijeli svijet hoda sa slušalicama i glazbom u ušima. Ali, kako je živjeti u tom svijetu ako si gluh i ne čuješ? U novoj epizodi Knjazališta poznati violončelist i glazbenik Stjepan Hauser na jedan se dan pokušao snaći u ulozi gluhe osobe, a svi znamo da je Stjepanu život upravo - glazba.

U tome su ekipi iz Knjazališta pomogli svjetski prvaci u rukometu za gluhe Leo, Kiki i Oliver koji za Hausera jedva da su čuli. Doslovno. Prije nego što je krenuo u takav izazov, Hauser je rekao kako je "cijeli njegov život baziran na tome što čuje" i da ne može ni zamisliti kako bi mu bilo bez osjetila sluha. No isprobao je. Naime, dobio je nekoliko zadataka, piše Index.

Sat matematike s čepićima u ušima

Budući da gluhim osobama nije lako sa školskim opterećenjima, odveli su ga u osnovnu školu na sat matematike. Ekipa Knjazališta oduzela mu je sluh silikonskim čepićima i dodatnim slušalicama. Prevoditeljica mu je na znakovnom jeziku pokazivala matematičke pojmove i brojke koje je tada morao zapisivati na papir. Očekivano, nije se baš najbolje snašao, što je i sam priznao.

"Teško je", kazao je. Krenuo je "gluh" i u kupovinu na plac. Zadatak mu je bio da kupi kilogram i pol trešanja.

"Gluh" u kupovini na placu

"Pa, kako ću to objasniti? Kilu još nekako, ali onih pola, kako ću tih pola objasniti", pitao se Hauser prije novog izazova. Kad je stigao na plac, krenuo je u akciju. A njegova zabrinutost za onih "pola kile" se pokazala opravdanom. Naime, gospođa koja prodaje voće najprije je shvatila da želi kupiti samo jedan kilogram trešanja.

No, nekako su se uspjeli dogovoriti. Snašao se naš Hauser, pa je uzeo stvar u svoje ruke i pola kile utega stavio na vagu. Osim trešanja, morao je kupiti i 2 kg banani te naranče. Nije imao sreće jer banane i naranče nisu bile na štandu, pa se vratio samo s trešnjama. Ipak, zadatak je uspio.

S obzirom na to da Leo, Kiki i Oliver ne prate glazbu, imaju drugačiju perspektivu zvijezda s kojima je Hauser surađivao. Dečki su po fotografijama zvijezda pokušavali pogoditi koju vrste glazbe pjevaju, "ocjenjivali" ih prema izgledu, a Hauser je i otkrivao neke nepoznate "pikanterije" koje je doživio u suradnji s poznatim glazbenicima. Dotaknuli su se u razgovoru tako i Lidije Bačić, Olivera Dragojevića, Eltona Johna, Red Hot Chili Peppersa, Bocellija, ali i njegove bivše djevojke Jelene Rozge.

O Jeleni Rozgi

"Suradnja s njom bila je fenomenalna, trajala je dvije godine. Prekrasan period mog života i uvijek ću našu suradnju imati u lijepom sjećanju. Upoznali smo se u West Innu, bio je Miss Universe. Ja sam tamo išao gledati misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. I tako je sve krenulo", prisjetio se Hauser.

Komentirao je i tračeve koji su se širili, da su oboje gej. "To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. Jer je to bila prava ljubav, živjeli smo skupa dvije godine", rekao je. A pitate se kako se Hauser snašao u učenju znakovnog jezika?

Naučio i psovati na znakovnom jeziku

Između ostalog, naučio je kako se izgovaraju osobna imena, "volim te", "molim jedno pivo", uzrečice na engleskom jeziku, a naučio je i - psovati. Psovka "od***i" u njihovom je razgovoru ispala slučajni primjer kako i znakovni jezik ima baš sve što i govorni, pa čak i psovke.

"Iznenadio sam se da je zapravo komunikacija među ljudima bazirana i na drugim stvarima, ne samo verbalno. Osjeća se ta tvoja energija i emocija. Možeš puno toga objasniti gestama. Nisu riječi uvijek presudne i najvažnije. Pogotovo u ljubavi, ljubav svi osjećaju", rekao je Hauser.