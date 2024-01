Hanu pitali je li istina da čeka drugo dijete s Grašom: "Što mi kažemo u Splitu, oguglala sam na to sve"

Godinu i pol nakon što je na svijet donijela kćerkicu Albu, Hana Huljić Grašo predstavila je autorsku skladbu ''Moon'' i svoj novi projekt: dječje pjesme i uspavanke. U intervjuu za In Magazin mlada kantautorica je našem Gordanu Vasilju otkrila kako su se Petar i ona snašli u ulozi roditelja te odgovorila na glasine da čekaju drugo dijete.

Na početku razgovora za In Magazin Hana Huljić poželjela je sve najbolje svima u Novoj godini.

''Sve najbolje i tebi i našim gledateljima i dao Bog da nam uvijek bude ovakav mir svima, kakav mi trenutno imamo pogled'', zaključila je.

Godinu i pol dana nakon rođenja kćerkice Albe, Hana je izbacila i novu autorsku pjesmu ''Moon''. Kako je nastala?

''Moon'' je zapravo nastao prije dvije godine, u jednom dahu, doslovno. Inače, pjesme ne nastaju u jednom dahu, kako ljudi obično zamišljaju, ali ovo je baš nekako bilo tako. Bio je siječanj, padao je snijeg, ja sam nešto šetala kroz planinu i tema mi je sama krenula. Zapravo nesretna ljubavna priča, ali obraćam se mjesecu i voljela bih se popeti gore, da nekako tu svoju ljubav privučem sebi.'', ispričala je Hana.

Uz novu pjesmu pokrenula je i vlastiti dječji YouTube kanal. O čemu se radi?

''S obzirom da sam i sama bila primorana uspavljivati bebu koja se teško uspavljuje i pronalazila sam na Internetu razne uspavanke, na kraju sam jednostavno zaključila pjevat ću ti nešto svoje i izmišljala sam tako dok sam je uspavljivala. I stvarno su te uspavanke na kraju djelovale, tako da sam odlučila, evo, idem to podijeliti i sa drugim roditeljima i snimila.'', kaže.

A veselica ''Gugu Gaga'', u kojoj je Hana iskoristila i snimku smijeha i pjevanje svoje Albe, već je postala dječji hit. U samo dva tjedna skupila je 250 tisuća pregleda na YouTubeu.

''Imam toliko njezinih snimki smijeha ili gdje nešto pjevuši i kako je cijela pjesma vesela zašto ne iskoristiti taj smijeh i evo, ispalo je kako je ispalo.'', otkriva Hana.

Talentirana kantautorica, koja trenutačno živi na relaciji Split-Zagreb, nam je otkrila i kakvo je dijete njezina jednoipolgodišnja princeza.

''Vesela je, živahna, nasmijana i mislim da osjeća da sa spavanjem gubi dan, tako da ne voli gubiti dane. A spava malo, dosta je živahna, tako da nam je veselo, ali bolje da je živahna. Stvarno je zabavno s njom. Sad je već postala mali čovjek koji sve razumije i jako je slatka, stvarno nam je veselo.'', priča Hana.

Baka servis puno pomaže?

''Uf, spas. Baka servis spašava. Pozdrav svim bakama'', rekla je Hana.

Od gena se ne može pobjeći pa tako malena Alba od rođenja pokazuje veliku ljubav prema glazbi.

''Stvarno je. Evo, svi se čudimo, ja sam se nekako navikla na to, al' ja nešto otpjevam, ona to ponovi, fascinantno za bebu koja nema niti godinu i pol dana. Ne znam je li mi to drago ili nije. Ne bih htjela da u životu bude slučajno opterećena muzikom ili opterećena da se mora nastaviti s nečim baviti. Neka se uvijek bavi s onime što ona želi, ali drago mi je da osjeća muziku, jer ona je ipak dio nas, tako da je ipak i taj neki dio nas prešao na nju.'', govori Hana.

Kako se ona snašla u ulozi majke?

''Pa ja mislim da sam se ok snašla. Kao i svaka majka bačen si u vatru i ne znaš što, kako, ali na kraju ipak shvatiš sve što i kako. Isto mi je kao i svim drugim mamama.'', kaže.

A pomaže li Petar? Kakav je u mijenjanju pelena i uspavljivanju?

''Ma prekrasan je u svemu, stvarno. Imam blagoslov da imam uza sebe nekoga uz koga je sve to lakše. Snalazi se zapravo bolje nego ja. Dosta je opušteniji.'', priča Hana.

Hana i Petar će sljedeći mjesec proslaviti drugu godišnjicu braka, a baterije će napuniti odmorom u toplijim krajevima. Podsjetimo, njihovo vjenčanje je izazvalo dosad neviđen medijski interes na ovim prostorima.

''Mi smo očekivali da će tako biti, ali ne baš u tolikoj mjeri. Ne znam uopće kojim riječima da ti opišem koliko sam, što mi kažemo u Splitu, oguglala na to sve. Ja toliko živim neki svoj život, radim svoje i jednostavno se ne volim petljati drugima u živote, da me uvijek fascinirala ta neka zainteresiranost za tuđe živote, ali valjda će to sve proći.'', dodala je.

Hana je samo za In Magazin demantirala medijske napise da ona i Petar čekaju drugo dijete.

''Ne čekamo i ja jednostavno ne volim uopće kad se tako nešto piše i uopće ne volim odgovarati niti išta komentirati jer se onda svi uhvate za to nego samo šutim i pustim da prođe, jer, ne znam više, valjda ljudi jednostavno izmišljaju što bi danas mogli pisat, da bude malo zanimljivo.'', smatra Hana.

Ova lijepa i vitka glazbenica koja svoje projekte potpisuje pod imenom Hana Who, prošli je tjedan proslavila 33. rođendan, a na pitanje što su joj donijele tridesete, odgovara.

''Donijele su mi mir. Mir, sreću i jednu veliku ispunjenost. Kad ti dolazi kraj dvadesetih, onda svi misle dolaze tridesete, što ću sad. I ja sam se tako osjećala, ali nekako se svemir potrudi da se sve posloži kako treba i kad treba.'', zaključila je Hana.

Ima li inozemne glazbene planove s obzirom da većinu pjesama stvara na engleskom jeziku?

''Planove nekako još nemam, ali imam želje. Evo, baš nedavno, tri dana nakon što mi je pjesma ''Moon'' stavljena na YouTube, vidjela sam da me jedan strani radio koji pronalazi neke nove pjesme u svim državama, i u SAD-u i u Europi, da me taj dan uvrstio među top 10 novih, zanimljivih pjesama iz svijeta. To mi je stvarno puno značilo. Nije pretenciozno, ali uvijek se nadaš.'', govori Hana.

Može li sebe zamisliti jednog dana na pozornici Eurosonga?

''Mogu, ali se nisam dosad zamišljala, ali zašto ne. Kad bih imala neku pjesmu za koju bih bila sigurna da ne bi loše prošla, onda bih se možda u to upustila, ali vidjet ćemo.'', govori.