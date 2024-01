Hana otkrila kako je živjeti s Grašom: "Sve mu prepuštam, voljela bih da Alba dobije brata ili sestru"

U velikom intervjuu za Gloriju, Hana iskreno govori o kćeri, suprugu, odrastanju u poznatoj obitelji, otkriva kako uspijeva balansirati između posla i majčinstva, ali i kako se nosila s medijskim pritiskom nakon što se doznalo za njezinu vezu sa sadašnjim suprugom.

Posljednjih mjeseci radili ste na novim projektima, među kojima su i uspavanke za djecu. Je li se ta ideja rodila tek nakon što ste postali majka ili ste o tome razmišljali i ranije?

- Proteklih mjeseci paralelno sam radila na svojoj autorskoj pjesmi "Moon" i na dječjim pjesmama. Nekoliko godina surađivala sam i s Mirom Gavranom na dječjim predstavama za koje sam pisala autorske pjesme. Prošle godine naručili su mi da napišem i dječju navijačku pjesmu za Hajduk "Vridilo se rodit", pa kad sam već stalno u dječjim pjesmama, odlučila sam napraviti samostalni projekt.

U planu mi je i jedan drugi veliki projekt za djecu, ali kako je to vremenski veći zalogaj, odlučila sam da za početak neke pjesme objavim na YouTube kanalu naziva Hana Baby Channel i da svako malo dolazi po jedna nova. Na sve me potaknulo i osobno iskustvo, jer sam bila prva koja je tražila neke mirne pjesme za uspavati bebu, te se na kraju ispostavilo da Alba uvijek utone u san uz ono što joj ja pjevušim.

Neće to biti samo uspavanke, ali one su meni bile prioritet, pa vjerujem da će i drugim roditeljima pomoći. Za početak su izašle dvije uspavanke ("Spavaj, spavaj", "Tiho, tiho") i jedna vesela razbudilica ("Gugu gaga"). Sve pjesme imaju i engleske verzije ("Now Close Your Eyes", "Quiet, Quiet", "Googoo Gaga"). U planu je svako malo objavljivati nove pjesme i videa, koja su spoj animacija i mojih kadrova u kojima sam vesela, te nježnih kadrova u uspavankama.

Sve su pjesme snimane u Splitu, baš kao i moja pjesma "Moon", koja je nastala prije dvije godine. Bila je to jedna hladna zimska večer, snijeg je padao, a ja sam šetala šumom. Upravo sam u tom trenutku dobila inspiraciju za pjesmu. Žanrovski je riječ o dream popu (sanjivi pop), to je i inače glazba koju puštam doma da se opustim. Možda se već s idućom pjesmom vratim nekom bržem i živahnijem ritmu.

Kako vaša jednoipolgodišnja kći Alba reagira kad joj pjevate? Smiruje li je glazba?

- Jako reagira na glazbu, čim otvori oči krene pjevati, zovemo je "pjevajuća beba". Nekad čak pjevuši u snu i to mi je zaista fascinantno, kao i to da pjeva u tonalitetu već od svog osmog mjeseca.

Pa dolazi iz obitelji glazbenika...

- Da, ali baš intenzivno pjeva, valjda zato što je uistinu okružena glazbom sa svih strana. Imamo dvije, tri pjesmice koje su joj najviše na repertoaru. "Mama Kukunka" je glavna. Ja pjesmu započnem, ona dovrši... I tako cijeli dan.

Koliko vas je majčinstvo promijenilo? Što ste novo spoznali o sebi otkako ste postali majka?

- Da sam puno hrabrija nego što sam mislila da jesam, opreznija, ispunjenija, sretnija... I da nekako mogu preživjeti bez spavanja.

Spomenuli ste da vam majka Vjekoslava puno pomaže oko Albe, a kako su se vaš otac Tonči i brat Ivan snašli u novim ulogama?

- Jako sam zahvalna što imam pomoć s obje strane obitelji. Svi su ludi za Albom jer je ona ipak jedno malo, novo biće u našoj obitelji. Moj tata je obožava, ona čim ga vidi počne pjevušiti pjesmu koju je napisao.

Uživaju u zajedničkoj igri, stalno se smiju, jako su veseli kad su zajedno... Uistinu sam blagoslovljena time da mi može netko uskočiti, pa makar i na pet minuta, kada mi je to doista potrebno.

Tko je odabrao ime Albi?

- Alba je ime koje je bila velika Petrova želja, a na talijanskom znači zora. Njegov se otac zove Zoran, i odluka je lako pala.

Vidite li već neke karakterne crte kod svoje kćeri koje je naslijedila od vas? Koje biste osobine voljeli da Alba naslijedi od vas, a koje od Petra?

- Vidim veliku količine pozitive i energije koju je naslijedila od Petra, mali je zafrkant na oboje, a istovremeno nježna. Ima i tog nekog dalmatinskog prkosa. Jedna smo velika i šarolika obitelj i svako malo vidim nekoga od nas u njoj.

Prije nešto više od dvije godine, nakon što se doznalo za vašu vezu sa sadašnjim suprugom Petrom Grašom, gotovo preko noći dospjeli ste u fokus javnosti. Kako ste se nosili s tim medijskim pritiskom? Je li vas iznenadio toliki interes za vaš privatni život?

- Bili smo svjesni da će se to dogoditi, ali nitko od nas nije vjerovao u kolikoj količini te da će toliko dugo trajati. Naravno da je bilo malo teško u početku, jer sam osoba koja jako drži do privatnosti. Čak i intervjue dajem rijetko, i to samo kad imam neki glazbeni povod.

Nakon što je naša veza odjeknula u javnosti, bili smo sami sebi naporni, nisam više ni ulazila u članke. Ljudi su valjda mislili da smo mi ti koji se stalno njima guraju u živote, a mi smo bili ti koji su samo čekali da se sve smiri.

Je li istina da ste zbog cijele medijske pompe koja se stvorila uoči vjenčanja morali mijenjati planove vezane uz samu ceremoniju?

- Da, istina je. Prvotno smo planirali prošetati do crkve, ali na kraju je sve to bilo neizvedivo. Čak smo i crkvu promijenili jer se doznalo gdje će biti vjenčanje. Ni danas mi nije jasno kako je u medije dospio datum vjenčanja, znali su samo naši najbliži prijatelji, skoro ni oni. Javili smo im nekoliko dana prije gdje je i kada vjenčanje, a već je datum bio objavljen u medijima.

Baš kao i fotografije koje su osvanule na portalima prije nego što smo mi uopće obavili službeno svadbeno fotografiranje, jer su nas novinari u stopu pratili od kuće. Moram priznati da mi je na kraju to sve bilo pomalo smiješno. Petar i ja bili smo nestvarno opušteni i mirni taj dan.

Kakav je Petar otac? Koje mu roditeljske brige najlakše prepuštate?

- Sve mu prepuštam, on je mirniji, staloženiji i opušteniji od mene, sve mu ide od ruke. Samo njemu Alba odmah zaspe na prsima. Suprug je i otac kakvog želiš svima.

Sanjate li o tome da vaša kći jednog dana dobije brata ili sestru?

- Voljela bih da bude tako, ali kako Bog da. Kad sam prestala planirati sve u životu, shvatila sam da se krenulo odvijati baš onako kako treba.