Hana Huljić otkrila detalje o blagdanima kod kuće: "Petar je toliko dobar kuhar, pored njega ne želim kuhati zato što mi je neugodno, ja stavim tanjure"

Prva gošća emisije 'Kod nas doma' u 2024. godini bila je Hana Huljić Grašo, koja je ovih dana objavila pjesmu 'Moon'. Kako je otkrila, ova pjesma je nastala još prije dvije godine.

"Dugo je čekala. Nastala je u trenu, no ja sam dosta komplicirana kad je u pitanju rad u studiju i rad oko spota. Nigdje mi se nije žurilo, objavljujem pjesme po nekoj svojoj volji i želji, došlo je vrijeme kad sam se mogla malo izvući iz kuće", rekla je.

Sebe je opisala kao 'vesela Hana koja voli pisati melankolične pjesme'.

"Poveznica sa siječanjskim bluesom je to da je ova pjesma nastala u siječnju, ali prije dvije godine. Tada je padao snijeg, a ja sam šetala. Kako volim tu magičnost Mjeseca, odlučila sam mu posvetiti pjesmu, rekla je pa pojasnila zašto njene pjesme nisu na hrvatskom jeziku, prenosi Story.hr.

"Iz mene tekst izlazi prvo na engleskom, možda ima veze što su mi pjesme anglosaksonskih melodija pa hrvatski ne ide uz njih", rekla je.

Priznala je i da u posljednje vrijeme uspije provesti nešto više vremena s prijateljicama nego što je to uspijevala proteklih godinu i pola.

"Valjda je to tako u životu svake mame, to je potpuno normalno. One uglavnom dođu kod mene doma pa pričamo ili igramo društvene igre. Ili snimamo spotove i pjevanje pratećih vokala", ispričala je.

Otkrila je i kako je nastao njen dječkji kanal na Youtubeu, Hana baby channel.

"Imam bebu koja pjeva otkako je imala osam mjeseci, što je zbilja čudno. Kako je počela pjevati neke pjesmice koje joj ja znam puštati za uspavljivanje, nije mi bilo svejedno što pjeva tuđe pjesmice, a ne moje. Odlučila sam taj moment da će pjevati svoje uspavanke. Ispalo je stvarno da je uz njih hipnotizirana i uspije zaspati", otkrila je i dodala da je i prije radila na dječjim pjesmicama pa joj to nije ništa novo.

Ostavila je ipak otvorenom mogućnost da otpjeva jednog dana nešto što njeni napišu. S obzirom na to da je pokazala zavidno vitku liniju, Barbari Kolar otkrila je i kakva je kad je u pitanju blaganska trpeza.

"Ja volim pretjerivati s hranom bez obzira na blagdane, stvarno volim jesti i gurman sam, u obitelji smo gurmani, ali u drugu ruku sretnik sam što volim zelenilo, volim puno hodati. Jedem često, ali pomalo pa ne moram ići na dijete", rekla je i dodala:

"Svi pomalo pripremaju blagdanski stol osim mene, ja stavim tanjure. Petar je prvi toliko dobar kuhar, pored njega ne želim kuhati zato što mi je neugodno".

Otkrila je i da ona i njen poznati suprug ne puštaju kod kuće svoje pjesme, osim kad ih rade.

'Puštamo si ih kad ih radimo da se pitamo za savjet', pojasnila je.

Najavila je i da ne namjeravaju objavljivati privatne stvari na društvenim mrežama, samo ono vezano za posao, prenosi Story.hr.