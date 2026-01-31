Hajduku se ovo nije dogodilo 20 godina

Nakon što ga je u 19. kolu SuperSport HNL-a s 2:1 na Poljudu svladala Istra, Hajduk je upisao novi poraz. Na gostovanju u Velikoj Gorici, domaćin je bio bolji s 1:0.
Hajduk je tako ostao četiri boda iza Dinama koji pobjedom protiv Vukovara (ponedjeljak, 18.00 MAXSport 1) može pobjeći na ogromnu prednost od sedam bodova.
Da situacija bude još lošija, Hajduk i Gonzalo Garcia oborili su 20 godina star negativni rekord. Naime, Hajduk od 2006. nije drugi dio sezone otvorio s dva uzastopna poraza.
Formu će pokušati okrenuti iduće subote kada im na Poljud dolazi Slaven Belupo, piše tportal.
