Hajduku se ovo nije dogodilo 20 godina

Nakon što ga je u 19. kolu SuperSport HNL-a s 2:1 na Poljudu svladala Istra, Hajduk je upisao novi poraz. Na gostovanju u Velikoj Gorici, domaćin je bio bolji s 1:0.

Hajduk je tako ostao četiri boda iza Dinama koji pobjedom protiv Vukovara (ponedjeljak, 18.00 MAXSport 1) može pobjeći na ogromnu prednost od sedam bodova.

Da situacija bude još lošija, Hajduk i Gonzalo Garcia oborili su 20 godina star negativni rekord. Naime, Hajduk od 2006. nije drugi dio sezone otvorio s dva uzastopna poraza.

Formu će pokušati okrenuti iduće subote kada im na Poljud dolazi Slaven Belupo, piše tportal.