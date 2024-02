HAJDUKOVA LEGENDA OTVORILA DUŠU Livaja: "Vjerojatno neki misle da je trener jer je dobar sa mnom, te priče me ne zanimaju"

Svim srcem i dušom, ako treba i glavom na kopačku Marko Livaja već tri godine neumorno vodi Hajduk u bitke iz kojih izlazi kao neupitni junak, junak koji je svojom borbenošću promijenio krvnu sliku splitske momčadi. O tome što se sve dogodilo od 17. veljače 2021. godine, kada je potpisao ugovor, pa do danas, kada je naslov prvaka na dohvat ruke, govorio je za klupsku televiziju.

- Ponosan sam što sam već tri godine u klubu za koji navijam i za kojeg živim. Nadam se da će biti još dosta godina, ako Bog da me mimoiđu ozljede. Sve se prebrzo odvijalo, u tom trenutku nisam ni očekivao da ću doći u Hajduk, ali neke stvari se u životu dogode i stvarno sam sretan da je tako završila epizoda vani i da sam se vratio.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

Imao je impresivne brojke u Grčkoj i niz ponuda, žali li za nečim?

- Pošto sam odavde znam kako sve funkcionira i u kakvom sam trenutak došao. Bilo je rezultatski loše, iako je bilo talenta i svega, ali nekad se ne poklope rezultati, nekad sreća, nekad se uplašiš pa ne koristiš neke situacije. Prva polusezona je bila draga, bilo je dosta i mladih momaka, no uspjeli smo sve nadoknaditi, jedna posebna polusezona.

Pita li se ipak nekad što mu je to trebalo?

- Volim izazove u životu, neki klub koji lagano osvaja naslove, to nisam ja, dosadilo bi mi i otišao bih dalje, volim da se nešto dešava.

Onda bi bilo opasno ako Hajduk krene tim putem?

- Ma Hajduk je druga priča, nije mjerilo za vani, Hajduk je meni nešto drugo i posebno.

Sad je ozlijeđen, i to teže, prvi put otkad je u Hajduku.

- Ne pamtim da sam bio dva-tri tjedna van terena u zadnjih 10-ak godina, splet nesretnih okolnosti, nije ništa strašno.

Je li strpljiv dok se oporavlja?

- Želiš igrati, u trenutku kad se sve lomi, kad je svaka utakmica bitna, želim biti na dispoziciji treneru.

Ima poseban odnos s trenerom Karoglanom?

- S trenerom sam stvarno dobar znamo se od prvog dana kad sam došao, on je radio u omladinskoj školi, imamo dosta zajedničkih prijatelja, dosta smo pričali i kad nije bio trener prve momčadi, tako da smo stvarno ove tri godine u jako dobrom odnosu, i kad je bio u Istri, i kad je dobio otkaz, išli smo na ručkove... Vjerojatno neki misle da je trener jer je dobar sa mnom, te priče me ne zanimaju, no ja znam koliko je on dobar trener. Ne možeš uvijek biti idealan, ima takvih trenutaka u nogometu, kao što su se nama desili Rijeka i Osijek, no on je pokazao da ima znanje i rezultat, želim mu sreću i nadam se da će nas odvesti do trofeja.