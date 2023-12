HAJDUKOVA LEGENDA O 'JESENSKOM' PRVAKU I ODLUCI MARKA LIVAJE "Svi mi koji navijamo za Hajduk nadamo se takvom raspletu"

Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je na subotnjem ždrijebu u Hamburgu protiv koga će igrati sljedećeg ljeta na Euru. Prvi suparnik Dalićevoj družini bit će Španjolska, aktualni pobjednik Lige nacija, a protiv koje je Hrvatska 1994. godine upisala i jednu od povijesnih pobjeda koja je Vatrene podigla iz anonimnosti. Dio te momčadi bio je i Stjepan 'Stipe' Andrijašević.

Hrvatska je tih dan još uvijek patila, jer velikosrpska agresija ostavila je brojne žrtve i ruševine, ali život je morao ići dalje. Istovremeno, polako se počeo stvarati kult nogometne reprezentacije, koja je u ožujku 1994. godine stigla i do pobjede nakon koje je bilo jasno da Boban, Bilić, Prosinečki, Asanović, Šuker i ekipa vrijede jako puno.

Bila je to revijalna utakmica u Valenciji, povodom otvaranja stadiona, ali Vatreni nisu bili impresionirani te su pobijedili 2:0, golovima Prosinečkog i Šukera.

Dio te momčadi bio je i Stipe Andrijašević (op.a. u hrvatskom je dresu upisao pet nastupa), danas 56-godišnjak, koji je te godine nosio dres Celte iz Viga. Inače je Hajdukova legenda, koja je sa splitskim Bilima osvojila dva naslova hrvatskog prvaka, ali i tri kupa bivše države.

'Sjećam se te utakmice u Valenciji, kao da je jučer bila. Igralo se u prekrasnom ambijentu, protiv jednog izuzetno jakog suparnika. I bilo je sve spremno za njihovo slavlje. Ipak se otvarao stadion. Trbine su bile pune, ali za nas je to također bila posebna utakmica', prisjetio se Andrijašević za tportal.

Po čemu je bila posebna?

'Po tome što smo do tada igrali utakmice protiv manje atraktivnih suparnika. Ovo je bila baš neka prekretnica. Jak suparnik, na njihovom terenu... A oni spremni za slavlje. No, ta naša generacija, s imenima kao što su Jarni, Bilić, Asanović, Šuker, Prosinečki, Bokšić, sve klasni igrači, pomalo i mangupi u pozitivinom smislu, uopće nismo razmišljali da bi mogli remizirati, a kamoli izgubiti. Na pameti nam je bila pobjeda, koja je nakon svega i odjeknula u svijetu. Tada se počelo govoriti o hrvatskoj reprezentaciji s više respekta, a bila je to i mala utjeha svim našim ljudima koji su patili u domovini'.

I utakmica u kojoj su na klupi sjedili Miroslav Ćiro Blažević i Tomislva Ivić?

'Da, a koliko se sjećam tada se očito nije znalo tko će nas voditi dalje, te su obojica bili na klupi. Ali nama igračima to nije bilo od presudne važnosti, tako da smo odigrali jednu zbilja dobru utakmicu'.

Bit će važno takvu utakmicu odigrati i 15. lipnja u Berlinu, na otvaranju Eura, protiv Španjolske?

'Ma, ja uopće nemam dvojbi da će Hrvatska biti prava. Čak bih rekao d ami je drago da igramo protiv takvih reprezentacija kao što su Španjolska i Italija. S time da niti Albanija nije momčad koju smijemo podcijeniti. A svi znam da je Hrvatska, kada igra šrotiv jakih - nabolja. I zato ne sumnjam u ostvarenje pvog cilja, odnosno prolazak skupine'.

Kao što je tportal već napisao, Stjepan, odnosno u Splitu - Stipe, legenda je Bilih. Andrijašević je odigrao čak 311 utakmica za Hajduk, a u prvoj je momčadi debitirao još 1982. godine, sa samo 16 i pol godina. U Splitu bi se tih dana moglo slaviti dvostruko? Naravno, ako Hajduk bude prvak nakon 19 godina čekanja naslova?

'Mislim da mogu reći da Hajduk već dugo nije bio u ovakvoj situaciji i u prilici osvojiti naslov. Svi mi koji navijamo za Hajduk nadamo se takvom raspletu. Naravno, nitko ne može biti siguran u taj ishod, jer i Dinamo će vjerojatno tijekom zime krenuti po pojačanja. Tu su i Rijeka, pa i Osijek, ali zbilja mislim da nikad nismo bili toliko blizu naslovu. Hajduk igra dobro, ima veliku podršku navijača i sve ide u smjeru o kojem sanjamo već godinama'.

Ne dogodi li se takav rasplet, razočarenje bi bilo još veće?

'Ne želim o tome uopće razmišljati. Ali, da, moglo bi biti. No, zato pozivam na oprez. Još ništa nije osvojeno. I ne bojim se ja utakmica protiv Dinama i Rijeke. Jer za njih će igrači uvijek biti motivirani. Treba se pobjeđivati u tzv. malim utakmicama, protiv Rudeša, Varaždina, Slaven Belupa... U tim utakmicama moramo biti pravi'.

Može li se dogoditi čudo, pa da Marko Livaja opet 'osvane' na Dalićevom popisu: Znamo da se Livaja oprostio od reprezentacije, ali nakon potvrde plasmana na Euro bilo je glasina da je moguć njegov povratak?

'Zbilja ne znam što bih odgovorio na to pitanje. Jer Marko je donio svoju odluku, koju treba respektirati. Bez obzira koji su razlozi iza nje. Znam da se igračima treba zahvaliti za sve što su napravili za reprezentaciju, tako i njemu, a što je HNS i napravio. Zato na tu temu ne bih ništa komentirao', završio je Stipe Andrijašević.