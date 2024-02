Hajduk objavio detalje o prodaji ulaznica za gostovanje kod Rudeša

Hajduk u subotu gostuje kod Rudeša, posljednjeplasirane momčadi SuperSport HNL-a. Utakmica 23. kola igra se na stadionu Kranjčevićeva s početkom u 17:10 sati. Podsjetimo, rekord posjećenosti stadiona je ove sezone već dva puta rušen. Prvo su navijači Hajduka prije dva mjeseca postavili rekord kada je utakmicu protiv Lokomotive pratilo 4829 gledatelja. No onda su ih prošlog vikenda nadmašili dinamovci. Utakmicu Lokomotiva - Dinamo pratilo je 4950 gledatelja. Vidjet ćemo hoće li rekord pasti i treći put ove sezone.

Ulaznice za istočnu tribinu (gostujuću) se neće prodavati u Zagrebu nego samo u Splitu. "U Odjelu za članstvo na Poljudu u četvrtak 15. veljače od 10 sati započinje prodaja ulaznica za utakmicu Rudeš - Hajduk koja je na rasporedu u subotu 17. veljače s početkom u 17:10 na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Cijena ulaznice iznosi 10 eura. Plaćanje je moguće isključivo gotovinom, a jedna osoba može kupiti maksimalno pet ulaznica. Prilikom kupnje nužno je imati osobne dokumente s obzirom na to da su ulaznice personalizirane.", objavio je Hajduk.

S druge strane, Rudeš je jučer objavio uvjete prodaje za zapadnu (domaću tribinu). Ulaznice se prodaju na blagajni stadiona od 12 do 17 sati po cijeni od 15 eura uz napomenu da je ulaz za djecu do 12 godina besplatan. Doznajemo da u ovom trenutku zapadna tribina još nije rasprodana te je predviđeno da će kupnja ulaznica, u slučaju da se danas ne rasproda, biti omogućena i u četvrtak u istom terminu od 12 do 17 sati, piše Index.

