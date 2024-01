Habijan komentirao Milanovićevu izjavu da je gej

Ministar gospodarstva Damir Habijan na pitanje novinara osvrnuo se na istup predsjednika Zorana Milanovića u kojemu je govorio o ministrovoj seksualnoj orijentaciji, piše HRT.

- Prošlo je dva tjedna od takvih izjava. Ponavljam - od prvog dana kada sam položio prisegu u Saboru rekao sam da ću se držati Ustava i posvetiti se bavljenju svoje dužnosti. Od te iste minute pa dok će moj vijek trajanja biti, radit ću isključivo za dobrobit Republike Hrvatske. Radit ću na čelu ovog ministarstva najbolje što mogu, kazao je Habijan.

Dodao je kako mu je danas 33. dan na mjestu ministra i izrazio je zadovoljstvo načinom na koji radi.

- Mislim da to mogu reći i moji suradnici i to je ono što mi je bitno i to mi je fokus. A ovo ostalo, samo mogu reći da mi daje dodatni poticaj, da radim još jače i još bolje, pa ako baš hoćete - u inat takvima, rekao je Habijan.