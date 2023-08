GUŽVE NA AUTOCESTI Kolone obilježavaju i ovaj vikend

Autocesta A1, kao jedna od glavnih prometnica koja povezuje različite dijelove zemlje, često je suočena s izazovima gužvi i prometnih zastoja.

Slična situacija je i danas, gdje su kilometarske kolone auta na autocesti. Promet je pojačan prema poželjnim turističkim odredištima, što je i očekivano za vikend. No, iako je sporije no inače, većih zastoja ipak ne bi trebalo biti.

Dokaz gužvi je i taj što se u lijevoj, brzoj traci, vozi istom brzinom kao i u desnoj, nekih 110 kilometara na sat. No, i to je usporilo do nekih 70 kilometara na sat.

Tako da ako morate autocestom, budite spremni i naoružajte se strpljenjem.