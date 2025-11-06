Guštajte u suncu, neće još dugo: Slijedi kišan vikend, u najvišim planinama moguća susnježica

Drugu noć za redom u dijelovima Dalmatinske zagore bilježi se jutarnji mraz. Ipak, zbog temperaturne inverzije velika je razlika između kotlina i uzvišenih područja. Dok su u izraženijim kotlinama zabilježene temperature zraka ispod ništice, na najvišoj hrvatskoj planini temperature su 5 do 7 stupnjeva toplije. Temperaturnoj inverziji pogoduju kratka insolacija i stabilno vrijeme bez značajnog vjetra.

Uz obalu i na otocima minimalne temperature zraka su bile vrlo raznolike - od 0°C u unutrašnjosti pojedinih otoka do 15°C na jugu Dalmacije.

Danas nas očekuje još jedan vedar dan, s jutarnjom maglom u dijelu Dalmatinske zagore. Prevladavat će tiho. Nakon prohladnog jutra uslijedit će topao dan s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 17 do 22°C.

Vrlo slično će biti u pretežno sunčani i suhi petak. Noću burin ili tiho, danju će na moru zapuhati slabo jugo i levant. Jutarnje temperature zraka slične današnjima, a najviše dnevne od 16 do 21°C.

Iskoristite sunčano vrijeme danas i sutra jer dani vikenda donose oblake i kišu.

U subotu i nedjelju će biti pretežno oblačno, povremeno uz kišu. Ipak, kiša se očekuje uglavnom u južnoj i dijelu srednje Dalmacije, bez značajnih količina, a u sjevernoj Dalmaciji suho. U najvišim predjelima Dinare i Kamešnice može prolazno biti susnježice i snijega. Jugo će okrenuti na slabu do umjerenu buru. Jutro malo toplije, najviše dnevne temperature većinom od 12 do 18°C.

U nedjelju umjereno do znatno oblačno, povremeni će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru će ponovno biti juga i levanta. Ponovno će biti nekoliko stupnjeva toplije.