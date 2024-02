Grše i Miach imaju novu pjesmu. Poslušajte

Uoči nastupa 10. veljače u Domu sportova, triljski reper i prvi hrvatski glazbenik na vrhu Billboard Croatia Song liste - Grše, predstavlja novi singl "Fantazija" s pratećim videospotom snimljenim u Milanu. U pjesmi mu se pridružuje glazbenica i autorica Miach, s kojom je nedavno ostvario uspješnu suradnju u njenoj pjesmi "Led".

Novi singl ponovno nosi producentski potpis njegovih suradnika Mihovila Šoštarića Lockrooma i Elmara Žerića El Maara, dok su za prateći videospot prepun primamljivih kadrova iz Milana zaslužni Luka Matković i Ana Cindrić.

Ovim singlom potvrđuje i objavu novog studijskog albuma: "Na albumu aktivno radimo posljednjih nekoliko mjeseci i trenutno je u finalnoj fazi priprema. Jedan od najavnih singlova tog izdanja je upravo ova pjesma, a očekujem da ćemo album objaviti do kraja godine”.

U posljednje četiri godine Grše se etablirao u vodeće ime nove domaće hip-hop generacije. Singlovima poput "Mamba", "Sip" te nezaobilaznim hitom "Mamma Mia" ostvaruje milijunske brojke slušanosti i gledanosti videospotova, a redovito zauzima i vodeće pozicije relevantnih glazbenih listi. Iza njega su i dva studijska albuma - "Tilurium" iz 2019. i "Platinum" iz 2021.

S pjesmom "Mamma Mia" ostvario je i svoj najznačajniji uspjeh do sada - u travnju 2023. godine dosegnuo je #1 Billboard Croatia Song liste i tako postao prvi hrvatski glazbenik na vrhu cijenjene liste najslušanijih pjesama na digitalnim streaming servisima u Hrvatskoj. S ovom pjesmom osvojio je i radijski eter te proveo 30 tjedana na HR Top 40 listi.

Singl "Fantazija" energičan je uvod u njegov najveći solo koncert do sada - u subotu 10. veljače u zagrebačkom Domu sportova, što i on sam s nestrpljenjem iščekuje: "Prije svega hvala publici na svoj podršci i jedva čekam stati na pozornicu Doma sportova i napraviti najveći spektakl do sada".

Ulaznice za koncert dostupne su u prodaji, po pretprodajnoj cijeni od 12 eura, putem online platforme Core Event i na prodajnim mjestima u Zagrebu: Drito Bar, Dirty Old i Rockmark. Na dan koncerta, cijena ulaznice će biti 15 eura. Organizator je yem.