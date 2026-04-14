Grše dobio drugo dijete: "Bebač je stigao kao božićni poklon"

Jedan od najpoznatijih mladih glazbenika domaće scene, Grgo Šipek, poznatiji kao Grše, otkrio je da je prije četiri mjeseca dobio drugo dijete. Njegova supruga Rafaela rodila je dječaka, čime je njihova obitelj dobila još jednog člana.

"Bebač je uranio prije Božića, kao pravi božićni poklon. Sada je, hvala Bogu, sve u redu i baš kako treba. Zaokružio je našu definiciju obitelji", izjavio je Grše za Story.

Par je, kako je otkrio glazbenik, imao poteškoća pri odabiru imena. Na popisu se nalazilo nekoliko opcija, među kojima i ime Gabriel. Konačnu odluku donijeli su uz pomoć liječnika, koji im je upravo to ime predložio, pa su ga na kraju i odabrali.

Inače, Grše i Rafaela već imaju sina Frana. Njihova ljubavna priča započela je u Baškoj Vodi, gdje su se upoznali radeći u istom hotelu tijekom ljetne sezone. Vezu su okrunili intimnim vjenčanjem u srpnju 2022. godine, u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a ubrzo nakon toga dobili su i prvo dijete.