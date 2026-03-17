Gripe pamte miris europskog zlata: Može li Rajković probuditi duh Maljkovićeve Jugoplastike?

Split ponovno sanja. Dok dvorana na Gripama i dalje odjekuje koracima Kukoča i Rađe, novi strateg "Žutih", gospodin Miodrag Rajković, preuzeo je kormilo u nimalo lakom trenutku. Između borbe za opstanak u ABA ligi i vječne gladi Splićana za titulom, Rajković pokušava pronaći formulu koja je nekada bila ispisana zlatnim slovima pod palicom Bože Maljkovića.

Gospodine Rajkoviću, stigli ste na Gripe u trenutku kad je posla preko glave. Da je situacija idealna, vjerojatno ne biste bili ovdje. Kako su izgledali vaši prvi dani?

Rajković: Prije svega, dobar dan vama i vašim slušateljima. Da, tu sam. Pregovori su trajali izuzetno kratko – svega dan i pol. Odmah smo krenuli u akciju: jedan dan za dovođenje igrača i sastanak s ekipom u Subotici. Dio dogovora bio je da se odmah priključim jer svaki trenutak vrijedi. Isprva je plan bio da sjedim van klupe jer ne bi bilo korektno voditi utakmicu bez ijednog treninga, ali sam to promijenio. Trebao sam biti uz ekipu i osjetiti ih, kako bi taj period adaptacije bio što kraći.

Momčad je osvojila Kup, ali u prvenstvu i ABA ligi situacija nije blistava. Što ste zatekli "ispod haube"?

Rajković: Moramo raditi na svemu, i na obrani i na napadu. Ekipa karakterno i atletski nije selektirana da u obrani pruža "čuda", ali moj je zadatak dovesti je u prihvatljive okvire. Mi upravo pričamo o tom momentu – kako iz nečeg lošeg doći do nečeg pristojnog i stabilnog.

Uz vaš blagoslov stigao je playmaker Cozzie. Kakav ćemo Split gledati pod vašim vodstvom?

Rajković: Voleo bih da kao tim kontroliramo više stvari na terenu nego do sada. To, naravno, zavisi o tome koliko igrači mogu brzo prihvatiti informacije. Recept je jednostavan: što više stvari kontroliramo, osjećat ćemo se bolje. Ali ne mogu ja to nametati silom, nemamo vremena. Ključ je naći balans i momentum, zato stalno razgovaram s igračima i van terena. Oni su dobri momci, prihvaćaju rad, ali treba im potvrda kroz pobjedu. To je taj circulus vitiosus – oni očekuju od mene, ja od njih, a pobjeda je ta koja učvršćuje vjeru.

Sutra vas čeka težak ispit protiv tima iz Beča. Što očekujete?

Rajković: Do pobjede nećemo bez dobre obrane. Beč je odličan tim, na papiru mnogo jači nego što to pokazuje broj njihovih pobjeda. Oni su novajlije, nemaju iskustva u ABA ligi, ali dolaze u nešto boljoj situaciji od nas. Ipak, mi imamo imperativ pobjede i želimo je pod svaku cijenu. Ne želim pričati o dalekim planovima, idemo utakmicu po utakmicu.

Split čeka titulu prvaka još od 2003. godine, od ere Rađe i Zdovca. Navijači su nestrpljivi. Osjećate li taj pritisak?

Rajković: Pa dobro, vi tražite titulu još od 2003... I dalje tražite? (smijeh). Dajte nam šansu, pa ćemo vidjeti. Mi koji smo unutra, mislite da to ne volimo? Naravno da radimo u tom pravcu. Rijetko se u prvenstvu dogodi da klub uzme duplu krunu, ali jedan trofej je već stigao na Gripe, gospodin Repeša i mladi Dino su to uspjeli i to je fantastična stvar. Ja ću pokušati napraviti iskorak dalje, hoće li to uspjeti sada ili u budućnosti, vidjet ćemo. Navijači su nam ključni, pozivam ih da dođu sutra i podrže nas, vidjet će agresivniji Split.

Jeste li svjesni težine povijesti ovog kluba? Što za vas znači ime Božidara Maljkovića i ono zlatno doba Jugoplastike?

Rajković: Naravno, to mi beskrajno puno znači. Bio sam student kad je Split osvajao Europu. Iskreno, ja nisam dorastao uopće pričati o Boži Maljkoviću. On je ispisao najzlatnije stranice povijesti ovog kluba, tada su "Žuti" bili strah i trepet na globalnoj razini. Boža nam je svima bio uzor, kako nama u Srbiji, tako i ovdje. To su nenormalne veličine. Učili smo od njega – kad bi on poveo četiri razlike, to je bila dobivena utakmica. A gdje su još Kukoč, Rađa... Osobno sam volio Perasovića, taj njegov šut je bio strašan. Luka Pavičević me ispratio na put ovdje. Točno znam gdje sam došao.

Danas radite s Perasovićevim sinom. Kako se on nosi s tim nasljeđem?

Rajković: Bio je utučen, izgubio je samopouzdanje, ali uspio sam mu vratiti osmijeh na lice. On nosi breme na leđima koje nije lako, ali naći će način kako isplivati iz svega toga.

Što Splitu nedostaje da se ponovno nosi s najjačima, kao u ona stara vremena?

Rajković: Baza domaćih igrača. Split je imao generacije koje su odrasle na Gripama i tada je bilo lako napraviti momčad. Danas smo se počeli "krpati" i došli smo do situacije da je Perasović jedini igrač iz Splita. To se mora promijeniti, a onda i budžet. Iako novac nekad ne pomaže, ovdje talenta ima. Sinoć sam izašao iz dvorane oko 23 sata, a svjetla su još bila upaljena. Od 8 ujutro do 11 navečer dvorana je puna. Taj pristup i taj miris parketa moraju dati rezultat.

Zaključio je novi strateg Žutih, ostavljajući dojam čovjeka koji duboko poštuje prošlost, ali je spreman zasukati rukave za bolju budućnost Splita.