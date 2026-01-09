Gradska knjižnica Marka Marulića Split pokreće veliki čitateljski izazov za djecu: “15 po 15 – cijela Hrvatska čita”

Od 12. do 17. siječnja GKMM nudi bogat kulturni i edukativni program, a od 15. siječnja u svim ograncima kreće nacionalna kampanja poticanja čitanja najmlađima

Gradska knjižnica Marka Marulića Split i ovog siječnja pretvara se u jedno od najživljih kulturnih središta grada. U razdoblju od 12. do 17. siječnja 2026. posjetitelje očekuje niz izložbi, predavanja, predstavljanja knjiga i radionica, a posebno mjesto zauzima uključivanje GKMM-a u nacionalni čitalački izazov „15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci”.

Riječ je o inicijativi Ministarstva kulture i medija u okviru programa „Rođeni za čitanje”, čiji je cilj potaknuti roditelje, odgojitelje i sve odrasle da djeci 15 dana zaredom čitaju po 15 minuta, kako bi se od najranije dobi razvila navika i ljubav prema knjizi.

Čitanje u svim knjižnicama GKMM-a

Od 15. do 29. siječnja u svim ograncima Gradske knjižnice Marka Marulića održavat će se svakodnevna čitanja za djecu, dok će se središnji događaj kampanje održati 15. siječnja u 18 sati u Središnjoj knjižnici, na Odjelu za djecu i mlade, gdje će se građani moći izravno uključiti u izazov i upoznati s njegovim ciljevima.

Istog dana već od 8 sati ujutro čitateljske aktivnosti provodit će se i u Knjižnici Mejaši-Kila, čime se kampanja simbolično širi na cijelu mrežu GKMM-a .

Izložbe, predavanja i susreti s autorima

U tjednu pred nama posjetitelji GKMM-a mogu razgledati i dvije aktualne izložbe u Središnjoj knjižnici:

izložbu „Ona se zove Jane Austen”, koja traje do 16. siječnja, te izložbu karikatura Fiodora Matokovića Brace, otvorenu do 24. siječnja.

Srijeda, 14. siječnja, donosi čak tri večernja programa u 18 sati: u Knjižnici Trstenik bit će predstavljena slikovnica „HGSS u akciji”, u Knjižnici Dalmatina održava se program „Splis’ka ura – Jerko Rošin”, dok u Središnjoj knjižnici publiku očekuje zanimljivo predavanje „Kako objaviti knjigu i zašto?” u organizaciji Edija Matića i Naklade Fragment .

U četvrtak, 15. siječnja, u 18 sati u Knjižnici Dalmatina održat će se predavanje „Imati ili biti” u organizaciji Nove Akropole, dok Knjižnica Trstenik istovremeno ugosti Matiju Rubića.

Subota u znaku djece i kreativnosti

Tjedan završava bogatim dječjim programom u subotu, 17. siječnja. U Središnjoj knjižnici od 10 sati održava se Zimska likovna radionica, potom u 11 sati u Knjižnici Mejaši-Kila slijedi likovna radionica i čitaonica „Šašavi pingvini”, a u 11:30 sati u Središnjoj knjižnici djeca mogu sudjelovati u programu „Učimo igrati šah!” .

Gradska knjižnica Marka Marulića i ovoga siječnja pokazuje da knjižnice nisu samo mjesta posudbe knjiga, već živa središta učenja, druženja i kreativnosti. Posebno je važna poruka nacionalnog izazova „15 po 15” – jer upravo čitanje djeci u ranoj dobi stvara temelje za uspjeh u školi, razvoj mašte i emocionalnu povezanost s knjigom.