Gradska glazba "Stjepan Radić" ponovno pred splitskom publikom: U Hrvatski dom stižu "Hitovi prošlog stoljeća"

Gradska glazba "Stjepan Radić" ponovno će nastupiti pred splitskom publikom, i to u koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split. Nakon uspješnog božićnog koncerta, ovaj će orkestar u sklopu koncertne sezone 2025./2026. publici predstaviti novi program pod nazivom "Hitovi prošlog stoljeća".

Koncert će se održati u ponedjeljak, 20. travnja 2026. godine, s početkom u 20 sati.

Putovanje kroz glazbene stilove i epohe

Program koncerta zamišljen je kao glazbeno putovanje kroz različite stilove i epohe prošlog stoljeća. Publika će imati priliku uživati u bezvremenskim klasicima, ali i popularnim hitovima koji su obilježili generacije i ostavili snažan trag u glazbenoj povijesti. Organizatori najavljuju večer ispunjenu kvalitetnom glazbom, energijom i emotivnim interpretacijama koje će podsjetiti na neka od najznačajnijih razdoblja prošloga stoljeća.

Nastavak uspješne koncertne sezone

Ovim nastupom Gradska glazba "Stjepan Radić" nastavlja aktivnu koncertnu sezonu, potvrđujući kontinuitet rada te predanost očuvanju i promicanju glazbene kulture. Povratak u koncertnu dvoranu Ive Tijardovića dodatno naglašava važnost ovog koncerta, ali i rastuću prepoznatljivost orkestra na kulturnoj sceni Splita i šire.

Ulaz na koncert je slobodan, a ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Hrvatskog doma Split.