Građanin Matijanić, misterij o liberalnoj demokraciji predstavljen u HNK Split

Autorski projekt Zlatka Pakovića Građanin Matijanić, podnaslovljen kao Misterij o liberalnoj demokraciji, predstavljen je na konferenciji za medije u Hrvatskom narodnom kazalištu Split. Dramu o smrti novinara Vladimira Matijanića, tragičnom događaju koji je prije tri godine izazvao velike kontroverze u hrvatskom javnom prostoru, praizvest će Drama HNK Split 21. lipnja na otvorenoj sceni Plinara.

Uloge tumače: Luka Čerjan, Katarina Romac, Andrea Mladinić, Zdeslav Čotić, Tajana Jovanović i Marija Šegvić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Vladimira Matijanića krasila je, pored toga što je bio veliki novinar, i iznimna empatija. Ova predstava posveta je tom velikom čovjeku", na početku konferencije naglasio je intendant HNK Split Vicko Bilandžić, "a suradnja sa Zlatkom Pakovićem bila je iznimno iskrena, otvorena, duboka, pristojna, profesionalna, lijepa i poučna."

Zlatko Paković: "Predstava je tročinska dramska simfonija koja nudi tri različita pogleda na smrt Vladimira Matijanića. Prvi čin, prvi stavak, prikazuje smrt iz perspektive voljenih, posebno kroz oči kućnog ljubimca Gavrana. To je jedan božanstven pogled na gubitak jednog izuzetnog, lijepog, pametnog, dobrog i prije svega poštenog čovjeka. Drugi čin predstavlja unutrašnji pogled umirućeg, gdje se realnost i fantazmagorija isprepliću u trenucima smrtne agonije, otkrivajući ideologijom strukturiran intimni svijet. Taj svijet je fantazmagoričan, to približavanje smrti uvek je pitanje gdje se gubi realnost, gdje nešto postaje irealno. Treći čin promatra smrt iz perspektive sustava moći, opisuje je kao ubojstvo kroz sustav liberalne demokracije koji kažnjava nepokorne građane."

Luka Čerjan, naslovna uloga Vladimira Matijanića: "Rad nam je bio jako zanimljiv, ovo je drugačija od svih predstava koje smo do sada radili. Igram ulogu Matijanića koja se pojavljuje u drugom činu, u tom limbu između života i smrti gdje se pojavljuju sva ta vilinska, fantazmagorična bića. Nit vodilja meni kao glumcu bilo je to njegovo istraživačko novinarstvo od kojeg moj lik ne odustaje do zadnjeg trenutka, propitujući sve oko sebe."

Andrea Mladinić: "Meni kao glumici najzanimljiviji je treći dio u kojem imamo priliku igrati nemilosrdne, 'uspješne' ljude iz sistema koji nas sve gazi. To mi je, osobno, dalo novu perspektivu na to što znači uspjeh i što znači biti uspješan, koliko toga u sebi treba pogaziti da bi se postigao uspjeh".

Katarina Romac: "Rad na ovoj predstavi približila sam se performativnom izričaju više nego i u jednom projektu do sada. Pitanja odnosa talenta, uspjeha i našeg idealnog sustava liberalne demokracije osnovna su pitanja koja ovaj tekst postavlja."

Zdeslav Čotić: "U trećem dijelu igram moćnika koji brani sustav liberalne demokracije i stavlja ga na pijedestal. Sam taj sustav ima i svojih prednosti, jer, kako smo zaključili na probama, ovakav tekst ne bismo mogli radit u nekom drugom, manje slobodnom sustavu.“ Marija Šegvić: „Već na prvom čitanju teksta obradovala sam se tome što mogu raditi u ovakvoj predstavi koja otvara pitanja, ne samo za publiku nego i za nas koji u njoj radimo, pitanja o borbi za istinu i hrabrost koja nam je potrebna da tu istinu živimo."

Damir Avdić autor je scenske glazbe: "Siguran sam da će se o ovoj predstavi još dosta govoriti, iako znam da bi društvo u kojem živimo voljelo da ova tema ostane u crnoj kronici i da se o njoj više ne govori."

Nakon praizvedbe 21. lipnja, reprizne izvedbe na programu su 23., 24. i 25. lipnja s početkom u 21 sat.