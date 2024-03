GRAD TROGIR POKRENUO VELIKI PROJEKTNI NATJEČAJ Bilić: "Iznimno mi je zadovoljstvo"

Grad Trogir je krajem 2023. godine pokrenuo Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja UREĐENJA KULTURNO-POVIJESNE CJELINE SOLINA I TRAVARICE U TROGIRU, kako bi se dobilo najbolje urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru, koje treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života grada.

Glavni cilj Projektnog natječaja bio je dobiti najbolje integralno urbanističko rješenje cijeloga obuhvata te najbolje arhitektonsko rješenje za ZONU „A“ – Gradski park Soline s ugostiteljskim objektom, ZONU „D“ – Tržnicu i ZONU „E“ – Dužobalnu šetnicu i prometnice. Tri navedene zone, „A“, „D“ i „E“, predviđene su za realizaciju, te će se za njih u daljnjim fazama ugovoriti izrada projektno-tehničke dokumentacije, dok će za preostali dio obuhvata natječaja – ZONU „B“ – Garažni objekt i ZONU „C“ – Hotel, urbanistička rješenja služiti za detaljnije definiranje urbanih pravila.

Projektni natječaj je proveden u skladu sa ZJN, koje se primjenjuju na projektni natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN.

Projektni natječaj raspisan je dana 31. listopada 2023. godine kao javni, otvoreni, opći, dijelom za realizaciju, prvog stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni, s rokom dostave natječajnih radova do 10. siječnja 2024. godine. U definiranom roku za predaju natječajnih radova pristiglo je ukupno 10 radova, pri čemu je nakon pregleda pristiglih radova od strane imenovane Tehničke komisije, u sastavu Daša Gazde, dipl.ing.arh. i Maja Milutin, dipl.ing.arh., u smislu usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga, svih deset radova ostvarilo pravo daljnjeg sudjelovanja u postupku ocjenjivanja.

Imenovani Ocjenjivački sud, u sastavu Vedran Duplančić, dipl.ing.arh., Ante Bilić, dipl.ing.građ., Filip Vidović, mag.ing.arch., dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh., Jasna Popović, dipl.pov. umjetnosti i etnologinja, Luka Cvitan, mag.ing.arch. kao zamjenik člana ocjenjivačkog suda i Vesna Hrga Martić, mag ing.prosp.arch, kao stručni savjetnik, u nazočnosti članova Tehničke komisije i tajnika natječaja, Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., na sjednicama održanim 20. i 21. siječnja 2024., te 1. veljače 2024. godine izvršio je temeljem kriterija za ocjenjivanje natječajnih radova definiranih u natječajnom zadatku, temeljem kojeg je predmetni projektni natječaj i raspisan, ocjenjivanje svih pristiglih natječajnih radova i donijelo većinom glasova Odluku o rangiranju Natječajnih radova, te je Grad Trogir, kao Raspisivač natječaja, dana 9. veljače 2024., temeljem iste donio Odluku o rezultatima projektnog natječaja, sukladno kojoj je nagrađeno sljedećih pet natječajnih radova:

1. NAGRADA dodijeljena je radu pod šifrom broj „10“

Autori: MVA/Mikelić Vreš Arhitekti i Studio SOL (landscape)

Projektni tim: Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Stanislava Odrljin, dipl.ing.arh. MBLandArch, Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Fran Stanić, mag.ing.arh., Carla Coromina Cabeceran, dipl.ing.arh. MBLandArch, Lucija Duduković Petyo, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arh., Matea Kanjer, mag.ing.arh. i Alma Sekondo, mag.ing.arh.

Suradnik: Matija Brčić

2. NAGRADA dodijeljena je radu pod šifrom broj „8“

Autori: Lea Pelivan, dipl.ing.arh. i Toma Plejić, dipl.ing.arh.

Suradnici: Domagoj Leko, m.i.a., Matija Poštenik, m.i.a., Luka Bosnić, m.i.a., Izvor Simonović Majcan, dipl.ing.arh., Paula Dagmar Petrović, m.i.a. i Nin Nekoksa, stud.arhitekture

3. NAGRADA dodijeljena je radu pod šifrom broj „2“

Autor: ARGU d.o.o.

Projektni tim: Marko Gusić, mag.ing.arh., Filip Ivaniček, mag.ing.arh. i Matija Brnetić, bacc.ing.arh.

4. NAGRADA dodijeljena je radu pod šifrom broj „3“

Autori: Marijana Bratović, mag.ing.arh., Ana Šepić, mag.ing.arh. i Milan Bogovac, mag.ing.arh.

5. NAGRADA dodijeljena je radu pod šifrom broj „4“

Autori: Bruno Šegvić, mag.ing.arh. i Petar Bakašun

U Galeriji Cate Dujšin Ribar danas je otvorena izložba natječajnih radova koju posjetitelji mogu pogledati do 8. ožujka, od ponedjeljka do petka, od 10.00 do 13.00 sati.

Na otvorenju izložbe s par prigodnih riječi prisutnima se obratio gradonačelnik Trogira Ante Bilić.

"Iznimno mi je zadovoljstvo što krećemo u obnovu ovog dijela grada, koji će vjerujem promijeniti vizure grada na zadovoljstvo svih nas. Projekt je jako zahtjevan, i vjerujem kako ćemo što prije ishoditi građevinske dozvole te krenuti u realizaciju", kazao je Bilić.