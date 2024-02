GRAD SU PREUZELE MAŠKARE Puljak ide na odmor, a nova upraviteljica ima planove za grad: "Ovo će biti veseli grad, a ne spaljeni grad"

Na Pjaci su predani ključevi grada novim upraviteljima grada Splita.

Sad bivši gradonačelnik, Ivica Puljak kazao je da će nakon otvorenja Žnjana malo odmoriti.

"Mi ćemo se malo odmorit, a oni neka rade što god misle da je dobro za grad. Kad se vratim na vlast očekujem puno bolji i ljepši grad sa novim poletom.

Mi smo uštedili nešto novaca, nadam se da neće sve potrošit, ako potroše mi ćemo ponovo zaradit", kazao je Ivica Puljak.

Nova upraviteljica grada već je za ponedjeljak najavila sastanak sa bivšim gradonačelnikom na kojem će raspravljati o Žnjanu.

"Što se tiče Žnjana, mi nismo zadovoljni kako je on to sve isplanirao. Djeca su nam kazala da oni žele kućice od čokolade na Žnjanu, on to nije imao u planu i zato mi to mijenjamo ujutro", kazala je Edita Lučić Jelić te dodala:

"Ovo će biti veseli grad, a ne spaljeni grad".