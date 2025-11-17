Gotovo je sa stabilnom jeseni, novi tjedan donosi potpunu promjenu vremena: Najviše kiše u drugom dijelu tjedna

Studeni do sada nije pokazivao svoje "pravo" lice, a to znači da su izostali i značajnija hladnoća, ali i značajnije oborine. Već jučerašnja vijest da je presušilo Modro jezero dovoljno govori o hidrološkoj situaciji u kršu Dinarida. Međutim, sve će se to ubrzo potpuno promijeniti.

Anticiklona, koja je danima i tjednima podržavala većinom stabilno vrijeme narušila se zbog dolaska poremećaja sa sjeverozapada kontinenta. Zbog toga ovog tjedna jedva da će postojati dan bez kiše, a s tim da će kiša u pojedinim danima biti obilna, a u nekim tek simbolička.

Najtoplije biti danas, zatim će zahladiti, pa će od četvrtka ponovno zatopliti, a za vikend vjerojatno ponovno zahladiti.

Danas će biti promjenjivo oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Ujutro će puhati jako jugo, još u noći na moru s olujnim udarima. Popodne jugo u slabljenju i okretanju na oštro ili lebić. Kasno navečer podno Velebita zapuhat će bura. U mnogim predjelima zadržat će se suho, iako će mjestimice biti kiše, uglavnom slabe. Minimalne jutarnje temperature zraka od 11 do 19°C, najviše dnevne od 16 do 21°C.

Promjenjivo će biti u utorak. Povremeno će biti kiše, osobito na jugu Dalmacije. Najmanje oborina na sjeveru Dalmacije. Zapuhat će levant i bura koji će povremeno biti pojačani do jaki. Još u noći toplo, danju će postupno zahladiti. Najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

Srijeda donosi dosta suhog vremena, ponegdje i potpuno suho, iako će biti dosta oblaka. Povremena kiša je najizglednija na krajnjem jugu Dalmacije. Vjetar slab, navečer na moru u okretanju na jugu. Jutro će biti svježije u odnosu na prethodne dane, danju većinom od 11 do 16°C.

Promjenjivo će biti tijekom četvrtka. Više suhih razdoblja prijepodne, a više kiše, ponegdje s grmljavinom, bit će u drugom dijelu dana i osobito navečer. Puhat će umjereno do pojačano jugo. Danju će biti tek malo toplije u odnosu na srijedu.

Nestabilno uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu bit će u petak. Lokalno može pasti preko 50 litara kiše po kvadratnom metru. Puhat će jugo i levant i bit će relativno toplo.

Aktualni prognostički materijal ukazuje na nestabilan vikend uz čestu kišu, ponegdje i obilniju. Ipak, zbog razlaza modela, rano je tvrditi što će se događati s temperaturom zraka. Dio scenarija upućuje na zahlađenje, osobito u nedjelju, no to će biti jasnije za dan do dva.