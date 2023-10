GOTOVO JE SA STABILNIM VREMENOM Kišama i južini se ne vidi kraj, iskoristite suhe ponedjeljak i srijedu! Krajem tjedna očekuju se jaka nevremena

Predzadnji je dan listopada, središnjeg mjeseca klimatološke jeseni. Već sada se zna da će ovaj mjesec u većem dijelu zemlje biti rekordno topao kada stignu klimatološke ocjene, ili barem jedan od najtoplijih od početka službenih mjerenja.

Oborine nisu bile ravnomjerno raspoređene, ali na većem dijelu teritorija zemlje, listopad je bio prosječno ili natprosječno kišovit. U dijelovima zaleđa Kvarnera, ali i južne Like palo je preko 400 litara po metru kvadratnome. Ipak, dio Dalmacije, poput šibenskog područja bilježi manjak oborine u odnosu na klimatološki prosjek.

Izniman toplina nastavile se jučer. Tako će gotovo u cijeloj zemlji bilo toplije od 20°C u najtoplijem dijelu dana, a u dijelovima Dalmacije i Slavonije, temperature su dosezale vrlo toplih 25°C. U isto vrijeme temperatura mora u Splitu iznosila je 22°C.

Općenito govoreći, sljedećih desetak dana naše područje bit će izloženo učestalim prodorima nestabilnog zraka s Atlantika, a to znači da će i dalje biti dosta kiše, uz često jugo i temperature koje su i dalje iznad prosjeka za dio godine. Ipak, od vikenda će biti postupno svježije.

Formiranjem novog ciklonalnog centra iznad sjeverne Italije na Jadranu će jačati jugo, a najjače će biti u noći na utorak. Ponedjeljak i srijeda su jedini dani ovog tjedna u kojima se u Dalmaciji ne očekuje kiše. U novom tjednu neće biti zahlađenja.

DHMZ je, unutar sustava MeteoAlarm, izdao žuto upozorenje za obalu i narančastu za more zbog juga čiji se najjači udari očekuju do 95 ili 100 km/h.

Danas nas očekuje djelomično sunčano i suho vrijeme. Puhat će jugo koje će danju sve više jačati, popodne će biti vrlo jakih, a navečer i olujnih udara. Problemi u prometu morem očekuju se u drugom dijelu dana, osobito prema večeri i to s katamaranima. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 10 do 15°C, uz obalu i na otocima od 17 do 21°C. Najviše dnevne temperature od 19 do 24°C.

Frontalni sustav premještat će se preko Jadrana u utorak. Zbog toga će biti vrlo promjenjivo, izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja. Povremeno će biti kiše, a mjestimice i pljuskova s grmljavinom. Oborine će na samom kraju dana slabiti pa će večer biti suha. Ujutro će puhati jako jugo s olujnim udarima, no danju će slabiti, a sa sjevernog Jadrana prema jugu širit će se oštro i lebić, a prema večeri pulenat i tramontana. Tramontana će na moru navečer imati jake udare. Jutro još toplije u odnosu na ponedjeljak, najviše dnevne temperature od 19 do 23°C, navečer svježije.

Srijeda donosi kratkotrajan predah od ciklona i oborina. Bit će djelomično sunčano i suho. Ipak, navečer na sjeveru Dalmacije jače naoblačenje uz mogućnosti slabe kiše. Još u noći će biti tramontane, danju tiho ili slab vjetar različitih smjerova. Jutro osjetno hladnije u odnosu na prethodna dva, najviše dnevne temperature od 18 do 22°C.

Utjecaj nove ciklone počet će od umjereno do znatno oblačnog četvrtka u koje će biti dosta suhog vremena, ali će povremeno biti kiše koja će većinom biti slaba. Zapuhat će jugo koje će ujutro biti umjereno, navečer jako s olujnim udarima. Jutro malo toplije, danju većinom od 19 do 23°C.

Petak donosi vrlo nestabilno i pretežno oblačno vrijeme. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Mjestimice je moguće izraženije nevrijeme za vrijeme kojega može pasti preko 50 litara kiše po metru kvadratnome. U početku će puhati jako jugo s olujnim udarima, okrenut će na umjeren do pojačan lebić tijekom dana. U noći i ujutro će biti najtoplije, danju postupno hladnije.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, u dane vikenda nastavit će se vrlo nestabilno vrijeme. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja, a povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Mjestimice može biti jačih neverina, pa i tuče. Dominirat će vjetrovi trećeg kvadranta - lebić i pulenat. Bit će neznatno svježije u odnosu na prethodne dane.