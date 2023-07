"GORE" NEBO I ZEMLJA Padaju prve četrdesetice u Dalmaciji, more na čak 29 stupnjeva! Vrhunac je toplinskog vala, ali ništa od promjene na jugu zemlje

4. kolovoza sada već daleke 1981. godine u Pločama je izmjerena službeno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj. Iznosila je 42,8°C. Među prvih pet još su se "ugurali": Starigrad Paklenica 42,7 (10.8.2017.), Karlovac 42,4 (5.7. 1950.), Knin 42,3 (10.8.2017.) i Kaštel Štafilić 42,2°C (2.8.2017.).

Gotovo svi navedeni apsolutni maksimumi izmjereni su u srpnju i kolovozu, izuzetak je Virovitica gdje je apsolutni maksimum od 39,5 °C izmjeren 27. lipnja 1965. Najviše je izmjerenih maksimuma tijekom kolovoza 2012. godine, s time da je većina postaja počela raditi od sredine prošlog stoljeća. Na postajama s duljim nizom mjerenja (od 19. stoljeća!) ističe se postaja Crikvenica gdje je apsolutni maksimum od 39,0 °C izmjeren 17. srpnja 1928., podaci su DHMZ-a.

Za srpanj vrijede sljedeći mjesečni rekordi koji su ponegdje, kao na primjeru Splita, i apsolutni:

Dubrovnik 37,9 (13.7.2017.)

Hvar 37,5 (29.7.1945.)

Knin 40,9 (19.7.2007.)

Split Marjan 38,6 (5.7.1950.)

Šibenik 38,2 (24.7.1987.)

Zadar 36,1 (22.5.2015.)

Područje Dalmacije danas je najtoplije u zemlji. Prema službenim podacima DHMZ-a, u 14 sati Knin mjeri 38,0°C, a slijede Šibenik 36,3°C, Ploče 36,2°C, Split, Komiža i Gruda 36,1°C, Kaštel Štafilić - Resnik 36,0°C.

Radi se o najtoplijem danu dosadašnjeg tijeka godine, ali vidimo da su vrijednosti temperatura zraka i dalje relativno daleko od rekordnih srpanjskih vrijednosti. Split je s 36,9°C trenutno na 1,7°C od svog srpanjskog i apsolutnog temperaturnog rekorda.

Bez obzira na to, za sve one koji misle da se radi o uobičajenoj vrućini, evo dokaza da su u krivu. Posljednjih dana u Splitu se mjere rekordno visoke dnevne temperature zraka, a dnevni rekord bit će oboren i danas. Vidi se to jasno na grafu DHMZ postaje Splita Marjan gdje je prikazan odnos izmjerenih dnevnih temperatura zraka u odnosu na klimatološki prosjek:

Do 18 sati temperature će još malo porasti u većini predjela.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, nekoliko postaja u Dalmaciji već je doseglo 40°C i to u zaleđu Šibenika i na vrgoračkom području. Ipak, radi se o neslužbenoj mreži postaja u kojoj većina mjernih postaja nije prošla proceduru službenog umjeravanja pa se ni podaci ne mogu koristiti kao službeni.

I temperature mora su sve više. Površinske temperature diljem Jadrana su od 26 do čak 29°C, pa je upitno koliko se uopće može više osvježiti tako.

Iako će današnji dan u većini predjela biti najtopliji ovog tjedna, val ljetne vrućine pratit će nas do daljnjega. Temperature će sljedećih dana biti tek neznatno niže od aktualnih, barem u Dalmaciji. Također, za razliku od ostatka zemlje, zadržat će se suho.

Apsolutno najviše vrijednosti temperature zraka izmjerene na meteorološkim postajama u Hrvatskoj ( DHMZ ):

Meteorološka postaja Početak mjerenja

(ili od kad do kada) Temperatura (°C) Datum Ploče 1978. 42,8 4. 8. 1981. Starigrad Paklenica 1992. - 2019. 42,7 10. 8. 2017. Karlovac 1949. 42,4 5. 7. 1950. Knin 1949.* 42,3 10. 8. 2017. Split Kaštela 1981. 42,2 2. 8. 2017. Račinovci 2007.* 42,0 24. 7. 2007. Nova Gradiška 1981.* 41,8 22. 8. 2012. Cres 1985.* 41,5 21. 7. 2015. Ston 1981.* 41,5 4. 8. 1981. Gorinci 2002. 41,4 8. 8. 2013. Abrami 1981. - 2017. 41,4 22. 7. 2015. Benkovac 1981.* 41,0 5. 8. 2017. Botinec 1981. - 2016. 41,0 8. 8. 2013. Drniš 1957.* 41,0 10. 8. 2017. Ilok 1981.* 41,0 24. 7. 2007. Letaj - brana 1995.* 41,0 19. 7. 2007. Vrgorac 1981.* 41,0 4. 8. 2017. Brana Ričice 1993. 40,8 18. 7. 2007. Goveđari 1981.* 40,8 10. 8. 2017. Gradište 1981. 40,8 6. 8. 2012. Lipik 1981.* 40,8 10. 8. 2017. Zabok 1991.* 40,8 8. 8. 2013. Imotski 1981. 40,7 10. 8. 2017. Đakovo 1981.* 40,6 6. 8. 2012. Osijek - zračna luka 1981.* 40,6 24. 7. 2007. Sinj 1950. 40,5 3. 8. 2017. Slavonski Brod 1963. 40,5 6. 8. 2012. Županja 1981.* 40,5 24. 7. 2007. Pag 1978.* 40,4 24. 7. 1998. Zagreb Maksimir 1949. 40,4 5. 7. 1950. Donji Miholjac 1954. 40,4 20. 7. 2007. Novigrad (Dalmacija) 1981.* 40,4 22. 7. 2015. Novska 1981.* 40,4 4. 8. 2017. Valpovo 1964.* 40,4 20. 7. 2007. Sutivan (otok Brač) 1981.* 40,4 24. 7. 2007. Osijek 1899.* 40,3 1. 7. 1950., 24. 8. 2012. Zagreb Grič 1881.* 40,3 5. 7. 1950. Botonega 1987.* 40,2 4. 8. 2017. Beli Manastir 2004.* 40,2 6. 8. 2012. Korenica 1981.* 40,2 2. 8. 2017. Kutina 1981.* 40,2 4. 8. 2012. Sunja 1981.* 40,2 18. 7. 2007. Brestovac - Belje 1981.* 40,1 24. 8. 2012. Čepić 1981. 40,0 3. 8. 2017. Daruvar 1978. 40,0 10. 8. 2017. Kukuljanovo 1997.* 40,0 19. 7. 2007. Opuzen 1981.* 40,0 23. 8. 2000. Požega 1949.* 40,0 6. 8. 2012. Rijeka 1948.* 40,0 19. 7. 2007. Rijeka Omišalj 1970. 40,0 19. 7. 2007. Sisak 1949.* 40,0 24. 8. 2012. Slunj 1955.* 40,0 4. 8. 2017. Vela Luka (otok Korčula) 1981. 40,0 9. 8. 2017. Zadar Zemunik 1981. 40,0 5. 8. 2017. Vinkovci 1981.* 39,9 6. 8. 2012. Topusko 1981. - 2019. 39,8 24. 8. 2012. Oborovo 1986.* 39,8 24. 8. 2012. Našice 1981.* 39,8 24. 8. 2012. Vukovar 1999.* 39,8 6. 8. 2012. Bilogora 1981. 39,8 24. 8. 2012. Metković 1997.* 39,8 4. 8. 2013. Makarska 1981. 39,7 9. 8. 2017. Senj 1949. 39,7 22. 7. 2015. Bosiljevo 1981. 39,6 8. 8. 2013. Gračac 1960.* 39,6 2. 8. 2017. Lovinac 1960.* 39,6 5. 8. 2017. Slatina 1981.* 39,6 20. 7. 2007. Ogulin 1949. 39,5 5. 7. 1950. Stružec 1981.* 39,5 24. 8. 2012. Virovitica Bikana (1994. - 2010.)* 39,5 18. 8. 2003. Dubrovnik Ćilipi 1981.* 39,5 24. 7. 2007. Pazin 1961. 39,5 3. 8. 2017. Pisarovina 1981.* 39,5 4. 8. 2017. Rab 1978. 39,5 6. 8. 2022. Varaždin 1949. 39,4 8. 8. 2013. Hrvatska Kostajnica 1981.* 39,4 18. 7. 2007. Gorice 2004. 39,4 8. 8. 2013. Šestanovac 1981. 39,4 4. 8. 1981. Šibenik 1949. 39,4 10. 8. 2017. Biograd na moru 1981.* 39,2 4. 8. 2017. Donji Lapac 1982.* 39,2 2. 8. 2017. Kuna (poluotok Pelješac) 1981.* 39,2 22. 8. 2000. Virovitica 1951.* 39,2 27. 6. 1965. Zagreb Pleso 1981. 39,2 23. 7. 2022. Jelsa (otok Hvar) 1981.* 39,1 9. 8. 2017. Kopački Rit (2004. - 2019.)* 39,1 6. 8. 2012. Koprivnica 1949. 39,1 24. 8. 2012. Krapina 1993.* 39,1 8. 8. 2013. Kutjevo Vidim 2002.* 39,1 22. 8. 2012. Ličko Lešće 1960.* 39,1 8. 8. 2013. Lekenik Vukojevac 1963.* 39,1 6. 8. 2012. Plaški 1960.* 39,1 8. 8. 2013. Petrinja 1981.* 39,1 14. 8. 2003. Bol (otok Brač) 1981.* 39,0 9. 8. 2017. Božava 1997.* 39,0 3. 8. 2017. Čakovec (1981. - 2019.)* 39,0 20. 7. 2007. Jastrebarsko (1981. - 2014.)* 39,0 24. 8. 2012. Opeke 1981.* 39,0 20. 8. 2000. Samobor 1981.* 39,0 24. 8. 2012. Kutjevo - Mitrovac (2003. - 2013.)* 39,0 20. 7. 2007. Crikvenica 1895.* 39,0 17. 7. 1928. Volosko (1995. - 2013.)* 39,0 22. 7. 2006. Bakar 1997.* 39,0 19. 7. 2007. Korčula 1981.* 39,0 5. 8. 2013. Mali Lošinj 1961. 39,0 6. 8. 2017. Otočac 1994.* 39,0 4. 8. 2017. Pula 1963. 39,0 5. 8. 2017. Zadar 1961. 39,0 6. 8. 2022. Voćin 1981.* 38,9 24. 8. 2012. Bilje 2020. 38,8 23. 7. 2022. Čazma 1981.* 38,8 24. 8. 2012. Krk 1981.* 38,8 21. 7. 2015. Sumartin (otok Brač) 1998.* 38,8 4. 8. 2013. Komiža 1981.* 38,8 24. 7. 2007. Gospić 1872.* 38,7 30. 7. 1947. Karlobag (1993. - 2016.)* 38,7 19. 7. 2007. Dubrovnik 1961. 38,6 7. 8. 2022. Đurđevac 1960. 38,6 10. 8. 2017. Plitvice 1986.* 38,6 4. 8. 2017. Split-Marjan 1948. 38,6 5. 7. 1950. Bjelovar 1949. 38,5 20. 7. 2007., 24. 8. 2012. Križevci 1961. 38,5 6. 8. 2012. Stubičke Toplice 1961.* 38,5 13. 8. 2003. Pregrada 1992.* 38,5 13. 8. 2003. Šibice 1995.* 38,5 4. 8. 2017. Zagreb - Rim 1981.* 38,4 8. 8. 2013. Vela Sestrica 1981. 38,4 8. 7. 2004. Lastovo 1949. 38,3 3. 8. 1998. Kukljica (1999. - 2018.)* 38,3 22. 8. 2000. Ludbreg 1981. 38,2 24. 8. 2012. Zelina 1981.* 38,2 24. 8. 2012. Malinska (1981. - 2009.)* 38,2 23. 7. 2003. Pula - zračna luka 1978.* 38,2 5. 8. 2017. Trsteno (1981. - 2003.)* 38,2 4. 8. 1981. Vrana (1981. - 2002.)* 38,1 14. 7. 1984. Brinje 1997. 38,0 3. 8. 2017. Novi Marof 1981.* 38,0 5. 8. 2012. Silba 1981.* 38,0 6. 8. 2022. Veli Lošinj 1981. 38,0 13.7. 1991. Bednja 2006.* 37,9 8. 8. 2013. Hvar 1858.* 37,7 8. 8. 1956. Boljun (1981. - 1989.)* 37,5 27. 7. 1983. Orebić (poluotok Pelješac) (1981. - 2011.)* 37,5 25. 7. 1988. Ponikve (1987. - 2009.)* 37,4 4. 8. 2003. Zvečevo 1986.* 37,2 18. 7. 2007. Rovinj 1949.* 37,1 2. 8. 1988. Novi Dvori (1960. - 1991.)* 37,0 11. 7. 1968. Poreč 1981.* 37,0 2. 8. 1998. Božjakovina (1981. - 1989.)* 36,7 9. 8. 1981. Udbina (1996. - 2015.)* 36,6 3. 8. 1988. Mali Lošinj Čikat (1981. - 2011.)* 36,6 2. 8. 1998. Palagruža 1949.* 36,4 9. 8. 2017. Labin (1993. - 2006.)* 36,2 4. 8. 1994. Celega (1982. - 2013.)* 36,0 2. 8. 1998. Molunat (1998. - 2014.)* 35,6 24. 7. 2007. Parg 1951. 35,6 4. 8. 2017. Borovo (1981. - 1989.)* 35,5 3. 8. 1981. Kostel 1981. - 1987. 35,2 28. 7. 1983. Delnice 1981.* 35,0 3. 8. 2017. Risnjak - Crni Lug 2003. 35,0 22. 8. 2011. Kraljevica 1981. - 1986. 34,8 29. 7. 1983. Drežnica 1994. - 2013. 34,5 13. 8. 2003. Vrelo Ličanke 1974.* 34,5 3. 8. 2017. Malo Trojstvo (1984. - 2003.)* 34,3 3. 8. 1988. Sv.Ivan na pučini (Rovinj) 1984. 34,2 5. 8. 2017. Stubička Gora (1981. - 1996.)* 33,8 28. 7. 1983. Skrad (1960. - 1993.)* 33,7 28. 7. 1983. Fužine-brana (1955. - 1972.)* 33,6 6. 7. 1957. Velika Popina 1981. - 1991. 33,6 3. 8. 1981. Lokve brana 1960. - 2016. 33,3 27. 7. 1983. Stara Sušica (1960. - 1986.)* 33,0 28. 7. 1983. Sošice 1996.* 34,9 4. 8. 2017. Baške Oštarije (1962. - 2010.)* 33,0 22. 8. 2000. Puntijarka 1981. 32,3 4. 8. 2017. Zalesina (1981. - 2000.)* 31,8 3. 8. 1981. Begovo Razdolje 2003. - 2008. 30,0 26. 6. 2006. Vrh Učke (1968. - 2008.)* 30,0 15. 8. 1993. Zavižan 1954. 28,3 22. 7. 2015. Plješevica (1981. - 1988.)* 27,5 28. 7. 1983.