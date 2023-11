GLOBALNA KRIZA - ODGOVORNOST Organizatori javljaju: "Pogledajte najvažniji događaj za cijelo čovječanstvo..."

Pogledajte najvažniji događaj za cijelo čovječanstvo, on-line forum "GLOBALNA KRIZA – ODGOVORNOST" koji će se održati u subotu 2.12. u 18:00 sati na svim društvenim platformama Kreativno društvo Hrvatska, otkrivaju iz Kreativnog društva Hrvatska.

U nastavku su najavili događaj, a evo što su sve poručili:

Zbog čega je to bitno?

"Odgovornost doslovno znači imati mogućnost odgovora, ili kvaliteta onoga koji daje odgovor. Na engleski jezik također "response – ability". Stoga onaj koji preuzima odgovornost ujedno je i onaj koji je sposoban dati odgovor. Zbog toga se uvijek smatra da je onaj koji zna najviše onaj koji preuzima odgovornost jer svojim znanjem može dati odgovor. Na kraju krajeva kad nešto ne znate koga će te pitati? Odgovornog", navode te nastavljaju:

"Stoga je odgovornost znanje, a znanje je moć. Odgovornost je moć.

Ipak danas odgovornost za neke stvari preuzimaju ljudi koji nemaju znanja za takve stvari, dok u određenim slučajevima koda bi određeni ljudi trebali preuzeti odgovornost ne preuzimaju je. Iako je odgovornost moć ujedno je i obaveza, pa su mnogi u svađi sa njome, ne žele je preuzimati ni po koju cijenu, time gube moć, ali zato mogu pljuvati i kriviti druge za sve što je pošlo po krivu. Postoje i skupine ljudi koje preuzimaju moć, ali ne i odgovornost, kao što su političari. Oni upravljaju gotovo svime, ali nikada ne preuzimaju odgovornost za ikakva sranja, već isključivo za uspjehe.

Čovjek je postao hijena koja gleda svakom prilikom da ugrabi moć i uspjeh, a da odgovornost prebaci na drugog. To je masovna pojava. Lako je takve prepoznati. Oni stalno govore da je netko drugi odgovoran za stanje u društvu, za krize i devastaciju. Stalno napadaju javne i tajne redove za sve što se događa. Konstantno upiru prstom u "One" koji upravljaju svime i čekaju da "Oni" prestanu sa svojim djelovanjem kako bi nam konačno bilo bolje. U svojoj neodgovornosti takvi su spremni izmisliti izvanredne scenarije na rubu fantazije kako bi sebe prikazali žrtvama "Onih" koji upravljaju svime. Prema takvima čovjek je nemoćno (neodgovorno) biće koje nema apsolutno ništa sa stanjem u kojem se nalazimo, mi smo svi žrtve okolnosti i zavjere kozmičkih proporcija", otkrivaju organizatori Međunarodnog online foruma.

"Bilo kakva natruha ideje da preuzmemo odgovornost za situaciju u kojoj jesmo napada se iz svih oružja. Prvo iz religioznih u kojima prosječan vjernik-fanatik kaže da je ovo sve Božje i On je Odgovoran, mi smo crvi kojima se on, možda smiluje, a možda i ne. Napadaju i iz teoretičarsko zavjereničkih krugova tvrdeći da sve što se događa je jedan fantastičan scenarij kojeg su razradile tajne službe kako bi zarobile milijarde ljudi, i da su ljudi, naravno, nemoćni. Energija se uglavnom troši na stalno pljuvanje po svim mogućim globalističkim centrima moći (odgovornima) bez ikakvog rješenja, ideje, smisla, potpuno neodgovorno. Da ne zaboravim spomenuti troši se i ogromna energija na napade na ideju kreativnog društva, jer se te "plaćene globalističke sluge" usude pozvati ljude na odgovornost tvrdeći da ako želimo nešto postići moramo preuzeti odgovornost, jer to je moć.

Direktor tvrtke ne troši vrijeme na optuživanje zaposlenika ili kooperanata za loše urađen posao, već traži gdje je pošlo krivo, što i kako popraviti da se to više ne događa. Zašto? Zato što je odgovornost konstruktivan posao, onaj u kojem tražiš odgovor, rješenje problema. Pljuvanje po uposlenima ili drugima ni po čemu nije konstruktivan posao. Ali ako se čovjek u svojoj kući (zemlji) osjeća kao uposlenik, kooperant, čistačica, mali od kužine onda je to i normalno. Ako si crv, nedostojan, nemoćan odgovornost je zadnje što ti treba. Stoga veliki ljudi istupaju i kažu "Preuzimam odgovornost i sve što ona nosi", a mali onako odahnu u svojim kutovima sretni što profesor nije njih prozvao", nastavljaju te zaključuju organizatori iz Kreativnog društva Hrvatska.

"Biti čovjek na kraju krajeva znači preuzeti odgovornost"

"Spasiti svijet mogu odgovorni, ovi drugi ne mogu, jer to niti ne žele. Biti čovjek na kraju krajeva znači preuzeti odgovornost. Stoga pogledajte forum "Globalna kriza – odgovornost" kako bi shvatili da je odgovornost moć, a čovjek je moćan, naravno pod uvjetom da to izabere.

IZABERITE ODGOVORNOST", zaključili su.