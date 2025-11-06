Glazba koja spaja generacije: Spli’ski zboraton oduševio publiku u sklopu 8. međunarodnog festivala pjesme SING (in) SPLIT

U Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića Hrvatskog doma Split, u srijedu, 29. listopada, održan je Spli’ski zboraton – nova i posebna večer unutar 8. međunarodnog festivala pjesme SING (in) SPLIT, u potpunosti posvećena zborskoj glazbi. Publika je ispunila dvoranu i uživala u raznolikom programu koji je povezao pjevače različitih generacija – od najmlađih osnovnoškolaca do iskusnih zborista i budućih akademskih glazbenika.

Ovaj festival, jedinstven u Hrvatskoj, od 2018. godine okuplja zborove, klape, vokalne ansamble i soliste različitih žanrova – od tradicijskih napjeva do suvremenih skladbi – s ciljem promicanja vokalne glazbe u svim njezinim oblicima. Kroz proteklih osam godina festival su organizirali Schola cantorum Split i Camerata Vocale Split, a na njegovim je pozornicama do danas nastupilo više od tisuću izvođača.

Nakon uspješnog Spli’skog klaparela, koji je otvorio ovogodišnje izdanje festivala, druga je večer donijela pravo slavlje zajedničkog pjevanja. Spli’ski zboraton predstavio je kontinuitet zborskog muziciranja – od dječjih i školskih do akademskih i odraslih zborova – pokazujući kako ljubav prema glazbi ne poznaje dobne granice.

Večer je vodila Jelena Rogošić, a publiku su redom oduševili nastupi:

- Zbora Osnovne škole "Mejaši" – Split, pod vodstvom Antonele Burić,

- Mješovitog pjevačkog zbora Gimnazije "Marko Marulić", pod vodstvom Tomislava Veršića,

- Mješovitog zbora Umjetničke akademije u Splitu, pod vodstvom Sare Dodig Baučić,

- Splitskog ženskog zbora, pod vodstvom Pere Prosenice,

- te Camerate Vocale Split, domaćina i organizatora festivala, pod vodstvom Sare Dodig Baučić.

Poseban trenutak večeri bio je zajednički nastup svih zborova, koji su se u završnoj pjesmi ujedinili u zvuku – simbolično podsjetivši zašto je zborsko pjevanje jedan od najiskrenijih izraza glazbenog zajedništva.

Zborovi su predstavili raznolike glazbene stilove – od renesansne polifonije do suvremenih skladatelja – ali im je zajednički bio isti duh: ljubav prema glazbi i radost dijeljenja. Upravo je ta ideja vodilja festivala SING (in) SPLIT, koji iz godine u godinu povezuje izvođače iz različitih dijelova Hrvatske i svijeta, pružajući publici priliku da otkrije bogatstvo vokalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

Kroz osam godina postojanja, festival je prerastao u važan kulturni događaj grada Splita, a ovogodišnji Spli’ski zboraton još je jednom pokazao da zborska glazba u gradu pod Marjanom ne samo da ima bogatu prošlost, nego i živu, inspirativnu budućnost.