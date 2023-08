Glasnogovornik AEK-a: 'To jest utakmica visokog rizika, ali siguran sam da se sutra neće dogoditi ništa loše'

Uoči sutrašnje utakmice AEK-a i Dinama, s glasnogovornikom grčkog kluba razgovarala je Zrinka Grancarić s HRT-a.

Čeka nas još jedna utakmica visokog rizika, koje će mjere sigurnosti biti upotrijebljene?

- Što se tiče sigurnosti i osiguranja poduzet ćemo sve što bude potrebno. Sudjelovali smo na sigurnosnim sastancima s grčkim vlastima i sigurni smo da sutra neće biti nikakvih problema. Bit će snažna policijska prisutnost oko stadiona i uz to naše vlastito klupsko osiguranje. Više od svega siguran sam da će naši navijači biti mirni i da će na stadion doći s jednom jedinom mišlju, a to je kako podržati našu momčad, ništa drugo. Posljednjih dana šaljemo isključivo takvu poruku i mislim da su je naši navijači dobro prihvatili. To jest utakmica visokog rizika, ali siguran sam da se sutra neće dogoditi ništa loše, rekao je glasnogovornik AEK-a Tsatalis Anastasios.

Je li utakmica protiv Dinama koja se trebala igrati prošlog tjedna olako shvaćena što se tiče sigurnosti?

- Utakmica sama nije olako shvaćena, problem je bio u danu prije utakmice. Dokazano je da policija nije pretjerano ozbiljno shvatila prijetnju hrvatskih navijača koji su dolazili na stadion i oko stadiona. Mi smo kao klub imali informaciju o tome i pokušali smo to proslijediti policiji nekoliko puta. Policija je sama prihvatila odgovornost za to. Bila je to golema pogreška s policijske strane. Siguran sam da će iz toga naučiti lekciju, da će svi iz toga nešto naučiti i da će to biti vodič za budućnost. To je jedino čemu se mogu nadati, no nažalost, to Michalisu neće vratiti život.

Nakon tragedije AEK je izrazio veoma snažno stajalište prema Uefi da Dinamo treba isključiti iz Lige prvaka. Jeste li promijenili mišljenje o Dinamu?

- Prvo što trebamo reći da smo veoma zadovoljni organizacijom tijekom našeg boravka u Zagrebu, nismo imali apsolutno nikakvih problema. No, to je samo jedan dio priče za nas. Ostajemo pri mišljenju da je klub imao dio odgovornosti za ponašanje te jedne skupine navijača. Mislim da je Dinamo mogao poduzeti još više da bi ih zaustavio u pokušaju da dođu u Grčku. To je nešto o čemu ne želim mnogo govoriti, jer odnosi između skupina navijača i klubova su ponekad veoma osjetljive prirode. U tom smislu donekle mogu razumjeti poziciju Dinama.

Vaši su navijači također vrlo emocionalni, očekujete li sutra neku vrstu poruke o osveti?

- Siguran sam da naši navijači znaju da je najbolji način da uslišaju uspomenu na Michalisa taj da zaštite momčad, a zaštititi momčad pod ovim uvjetima znači primjereno ponašanje. Siguran sam da naši navijači imaju to na umu i da će sutra doći samo kako bi podržali momčad i to je poruka koju proteklih nekoliko dana pokušavamo odaslati i siguran sam da smo u tome uspjeli, rekao je za HRT.