GDJE JE "NESTAO" RUJAN? Dani su vrući kao usred ljeta! Evo kada su prvi oblaci na vidiku

Posljednjih dana bilježimo rujanske vrućine, meteorološki događaj koji i nije posebno rijedak, no ovoga od ostalih razlikuje dugotrajnost. Jučer su Hvar i Ploče sa službena 33 stupnja Celzijusa bili najtopliji u Hrvatskoj. Listu najtoplijih gradova čine isključivo oni s područja Dalmacije. tako je u Zadru, Šibeniku, Kaštelima i Lastovu bilo 32°C, Splitu, Kninu, Makarskoj i Komiži 31°C.

Ako ste pomislili da su to najtopliji dani koje ste doživjeli u rujnu, vjerojatno ste u krivu. Bilo je toplije, evo i kada:

Apsolutni temperaturni rekordi za rujan:

Dubrovnik 34,2 (19.9.2020.)

Hvar 34,4 (1.9.1878.)

Knin 37,9°C (18.9.2015.)

Split 34,2°C (7.9.2008.)

Šibenik 35,4°C (7.9.2008.)

Zadar 34,1°C (14.9.2020.)

Stabilni, vrlo topli do vrući dani nastavit će se do kraja aktualnog tjedna pa i dalje.

Danas nas očekuje vedro vrijeme. Noću će puhati slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, jači kasno popodne među otocima. Minimalne jutarnje temperature zraka 18°C ponegdje u Zagori do 25°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom do 28 do 32°C.

Subota donosi nastavak vedrine i topline. Noću će puhati slaba do umjerena bura, podno obalnog gorja prolazno pojačana, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, jači kasno popodne među otocima. Minimalne jutarnje temperature zraka 18°C ponegdje u Zagori do 25°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom do 28 do 32°C.

U nedjelju pretežno vedro. Noću slaba bura, danju će puhati slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka 18°C ponegdje u Zagori do 25°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom do 28 do 32°C.

Vedro će biti i prvi dio sljedećeg tjedna. Temperature zraka visoke, većinom od 27 do 31°C.

U četvrtak je moguća prolazna i promjenjiva naoblaka s kojom tek ponegdje može pasti malo kiše.